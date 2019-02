Prometic obtient une tranche additionnelle de 10 millions $ US (13,2 millions $ CDN) de Structured Alpha LP, une filiale de Thomvest Asset Management Inc., en vertu de ses facilités de crédit existantes





LAVAL, QC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie Inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une tranche additionnelle de 10 millions $ US (13,2 millions $ CDN) de Structured Alpha LP (« SALP »), une filiale de Thomvest Asset Management Inc., en vertu de l'entente existante de prêt préalablement conclue avec SALP en novembre 2017. Outre l'extension de cette tranche additionnelle, les dispositions des facilités de crédit existantes avec SALP demeurent pleinement en vigueur et applicables.

Au sujet de Thomvest Asset Management Inc. et Structured Alpha LP

Thomvest Asset Management Inc. est une firme d'investissements de Toronto contrôlée par M. Peter J. Thomson. Structured Alpha LP est une filiale de Thomvest Asset Management Inc. qui effectue des investissements structurés dans des sociétés utilisant des technologies et modèles d'affaires révolutionnaires afin de poursuivre des opportunités commerciales à forte croissance. Nous sommes engagés dans le succès de nos partenaires entrepreneurs. Le capital que nous investissons est le nôtre, nous permettant ainsi une plus grande créativité, flexibilité et patience que la plupart des investisseurs. Il faut un certain temps afin de bâtir de grandes sociétés et nous sommes déterminés à supporter nos entrepreneurs dans leur aventure. Pour plus de renseignements au sujet de Thomvest, veuillez visiter le www.thomvest.com.

À propos de Prometic Sciences de la Vie Inc.

Prometic est une société biopharmaceutique qui dispose de deux plateformes de découverte de médicaments axées sur les besoins médicaux non comblés. La première plateforme, celle des produits thérapeutiques à base de petites molécules, fait suite à la découverte de deux récepteurs qui, à notre avis, sont à la base du processus de guérison au sein de l'organisme, c'est-à-dire qu'ils favorisent la régénération des tissus et la cicatrisation des lésions plutôt que la fibrose. Un des principaux médicaments candidats émergeant de cette plateforme, le PBI-4050, devrait débuter les études cliniques pivots de phase 3 pour le traitement du syndrome d'Alström. La seconde plateforme de découverte et de mise au point de médicaments est celle des produits thérapeutiques dérivés du plasma; elle tire profit de l'expertise de Prometic dans les technologies de bioséparation permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Le principal objectif de la Société à l'égard de cette deuxième plateforme est de répondre à des besoins médicaux non comblés au moyen de protéines thérapeutiques qui ne sont actuellement pas accessibles sur le marché, comme le plasminogène (humain) RyplazimMC. La Société tire aussi parti du taux supérieur de récupération éventuel de cette plateforme pour faire progresser de nouveaux produits thérapeutiques et autres produits thérapeutiques reconnus. De plus, la Société met ses technologies exclusives de bioséparation à la disposition des sociétés pharmaceutiques qui produisent des agents biopharmaceutiques n'entrant pas en concurrence avec ses propres produits. Reconnue comme un chef de file en bioséparation, la Société encaisse des revenus grâce à la vente de produits de chromatographie d'affinité, ces revenus lui permettant de compenser le coût de ses propres investissements en recherche et développement.

Ayant son siège social à Laval (Québec) Canada, la Société dispose d'installations de recherche et développement au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis ainsi que d'installations de fabrication au Canada et à l'île de Man; ses activités commerciales et de développement des affaires se déroulent au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Prometic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Prometic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Prometic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de Prometic pour l'année terminée le 31 décembre 2017, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Prometic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.

