Groupe Dussmann : priorité aux besoins clients avec les logiciels Planon





Le prestataire de service Dussmann fait de nouveau appel à Planon pour la gestion de sa base clients

PARIS, Feb. 25, 2019 /PRNewswire/ -- Planon, le leader mondial des solutions logicielles pour le pilotage de l'Immobilier et du facility management, vient d'annoncer la sélection par le Groupe Dussmann de Planon Universe for Service Providers pour une implémentation mondiale. Il s'agit d'une étape importante qui va permettre au prestataire allemand de services FM de concrétiser ses objectifs en matière d'efficacité des processus et de support clients, conformément à sa stratégie : 2023, Dussmann Next Level.

Comme l'explique Wolfgang Häfele, porte-parole du comité de direction et chargé des opérations FM du Groupe Dussmann dans les régions germanophones : « Notre objectif est de "passer au niveau supérieur" grâce à des services innovants qui répondent aux nombreux défis auxquels nos clients sont confrontés. Cela implique de créer des offres de services souples et personnalisées et, pour ce faire, de trouver la solution qui leur convient le mieux. » Dans cette optique, le Groupe Dussmann s'attache à déployer toujours plus de nouvelles technologies.

Après avoir recouru pendant trois ans au logiciel Planon de IWMS, connu en interne sous le nom de « DIAS » (« Dussmann Integrierte Auftrags Steuerung » ou « gestion intégrée des demandes d'intervention Dussmann »), Wolfgang Häfele l'affirme : « Dans le domaine des services techniques, DIAS nous a permis de faire un bond de géant en contrôlant les tâches d'entretien et d'inspection et en fournissant à nos clients une documentation minutieuse. »

À présent, le prestataire allemand souhaite englober davantage de processus et remplacer ses systèmes obsolètes en investissant dans la numérisation de ses processus opérationnels et administratifs ainsi que dans des technologies d'assistance. Après avoir évalué la situation actuelle, le groupe a décidé une nouvelle fois de faire appel à Planon. Le nouveau système « DIAS 2.0 » s'appuiera sur Planon Universe for Service Providers, la nouvelle plateforme d'opérations d'entreprise Planon spécifiquement dédiée aux prestataires de services FM.

Wolfgang Häfele, le confirme : « Notre priorité est de fournir à nos clients plus de transparence et de valeur ajoutée. Planon Universe for Service Providers, la plateforme dédiée aux services FM de Planon, jouera un rôle important dans cet objectif. »

