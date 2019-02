La ministre Marguerite Blais souligne le lancement de capsules de formation sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'outiller davantage les intervenants oeuvrant auprès de personnes atteintes de symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD), de nouvelles capsules de formation en ligne sont maintenant disponibles. La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, a tenu aujourd'hui à souligner cette initiative de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, une installation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

La réalisation de ces capsules d'apprentissage, qui sont accessibles gratuitement, a été rendue possible grâce à un financement de 55 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Pour le MSSS, il est important de former les intervenants qui travaillent de près avec les personnes atteintes de SCPD aux différents enjeux auxquels ils font face au quotidien. Par ailleurs, à la suite du visionnement des capsules, les participants pourront obtenir des crédits de formation afin d'atteindre les exigences de leur ordre professionnel.

Les thèmes abordés sont :

les troubles neurocognitifs;

la résistance aux soins d'hygiène;

la désinhibition sexuelle;

l'errance, les comportements moteurs et vocaux répétitifs;

les troubles de sommeil.

Citation :

« Je salue le travail de l'ensemble des collaborateurs qui a mené à la réalisation de ces capsules des plus pertinentes. Ces capsules s'avéreront sans aucun doute un outil incontournable dans le développement des connaissances et des compétences sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Il s'agit d'une formidable initiative. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Cinq capsules avaient été mises en ligne en 2016 et portaient sur l'introduction aux SCPD, leur évaluation, l'approche de base, les interventions non pharmacologiques et pharmacologiques. Les cinq nouvelles capsules viennent compléter le programme de formation en ligne destiné aux intervenants qui travaillent de près avec ces personnes.

Lien connexe :

Pour consulter les capsules : http://capsulesscpd.ca/

