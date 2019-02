Homologation du système de SGC Dexcom G6® par Santé Canada





VANCOUVER, le 22 févr. 2019 /CNW/ - Dexcom, Inc. (NASDAQ:DXCM), un chef de file dans le domaine de la surveillance du glucose en continu (SGC), a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a homologué l'utilisation de la plus récente génération de sa technologie de SGC, le système Dexcom G6, chez les personnes atteintes de diabète qui sont âgées de deux ans ou plus.

Cette homologation ouvre maintenant la voie pour mettre le système Dexcom G6 à la disposition des personnes atteintes de diabète au Canada. Le système a déjà été mis en marché aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que dans plusieurs autres pays européens, où il est très en demande. La mise en marché du système Dexcom G6 au Canada devrait donc avoir lieu à la fin de 2019, soit lorsque les stocks de produits G6 disponibles seront suffisants pour répondre à la demande.

Le système Dexcom G6 est le reflet d'une nouvelle étape dans la prise en charge du diabète », a déclaré Paul Flynn, vice-président de Dexcom Canada, Inc. « Ce produit à la fine pointe de la technologie offre toujours la performance, les caractéristiques et l'exactitude auxquelles les personnes atteintes de diabète sont en droit de s'attendre d'un système de SGC Dexcom. Nous sommes fiers et ravis de pouvoir offrir ce système aux Canadiens cette année, soit dès que nous serons certains d'être en mesure de répondre à la demande. »

Le système G6 est doté d'un nouvel émetteur, d'un nouveau capteur, d'un nouvel applicateur automatique et d'un nouveau récepteur à écran tactile (dispositif d'affichage facultatif pour le système de SGC Dexcom). Ces nouvelles composantes regroupent les caractéristiques de base de la plateforme technologique du système Dexcom G5 Mobile et s'appuient sur celles-ci :

Aucun prélèvement de sang au bout du doigt pour la prise de décisions thérapeutiques concernant le diabète*

Résultats de glucose en continu transmis automatiquement à n'importe quel appareil intelligent compatible ? (ou à un récepteur Dexcom) doté de la technologie Bluetooth

(ou à un récepteur Dexcom) doté de la technologie Bluetooth Alertes et alarmes paramétrables pour avertir les utilisateurs lorsque leurs taux de glucose atteignent des seuils dangereux, même lorsqu'ils dorment - une fonction particulièrement utile chez les personnes qui ont une perception altérée de l'hypoglycémie

Transmission de données en temps réel avec jusqu'à cinq abonnés?, permettant à l'utilisateur d'autoriser d'autres personnes à pouvoir accéder à distance à ses taux de glucose.

Pour en savoir plus au sujet de Dexcom et de la surveillance du glucose en continu, consultez le site www.dexcom.com.

À propos des systèmes de SGC Dexcom G5 Mobile et Dexcom G6

Les systèmes Dexcom G5 et Dexcom G6 sont des dispositifs de SGC autonomes destinés aux personnes atteintes de diabète sous multi-injections quotidiennes (la grande majorité des personnes atteintes de diabète de type 1) et aux personnes qui utilisent une pompe à insuline. Ce sont également les seuls systèmes de SGC dont l'exactitude a été homologuée pour permettre à leurs utilisateurs de prendre des décisions thérapeutiques concernant le diabète (comme la posologie de l'insuline) sans avoir besoin d'effectuer un prélèvement de sang au bout du doigt*. Le capteur des systèmes de SGC Dexcom G5 et G6 s'insère sous la peau pour mesurer le taux de glucose dans le liquide interstitiel (liquide qui remplit l'espace entre les capillaires sanguins). L'émetteur, qui est lié au capteur, transmet en continu les résultats de glucose à un récepteur ou à un dispositif intelligent compatible?. L'autonomie de l'émetteur étant de 90 jours, l'utilisateur d'un système Dexcom G5 n'aura donc jamais plus de 90 jours d'attente avant de pouvoir se procurer la technologie la plus récente, lorsqu'elle sera disponible.

À propos de la SGC

Les dispositifs de SGC sont considérés comme étant la percée la plus importante depuis 40 ans1 dans le domaine de la prise en charge du diabète, et Dexcom est un chef de file de l'innovation à l'intention des patients atteints de diabète. Près de 300 000 personnes sont atteintes de diabète de type 1 au Canada2. La norme de soins en matière de surveillance de la glycémie reposait jusqu'à maintenant sur l'utilisation d'un lecteur de glycémie, mais cette option oblige l'utilisateur à effectuer un test douloureux par prélèvement de sang au bout du doigt chaque fois qu'il désire connaître son taux de glucose. Non seulement la SGC allège-t-elle le fardeau associé au prélèvement de sang au bout du doigt, elle permet en plus de connaître le taux de glucose et de savoir, d'un simple coup d'oeil, dans quelle direction et à quelle vitesse il évolue. De plus, des alertes se déclenchent lorsque le taux de glucose est trop bas ou trop élevé. Cette fonction est particulièrement utile pendant la nuit. Les personnes atteintes de diabète qui prennent de l'insuline doivent vérifier fréquemment leur taux de glucose. Un taux de glucose mal contrôlé peut avoir de graves conséquences sur la santé; il peut même être mortel dans certains cas3,4. Pour en savoir plus au sujet de la SGC, allez à www.dexcom.com.

À propos de DexCom , Inc.

Dexcom, une société dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, et qui est présente au Canada, s'est donné pour mission de contribuer à faciliter la prise en charge du diabète. Pour ce faire, elle développe et commercialise des produits et des outils de surveillance du glucose en continu (SGC) destinés aux patients adultes et aux enfants.



























*Avec les systèmes Dexcom G5 Mobile et Dexcom G6, vous devez effectuer un test par prélèvement de sang au bout du doigt lorsque les alertes et les résultats de glucose ne correspondent pas à vos symptômes ou à vos attentes. Avec le système Dexcom G5 Mobile, vous devez également confirmer votre taux de glucose lorsque vous prenez des médicaments contenant de l'acétaminophène. Par ailleurs, deux relevés par prélèvements de sang au bout du doigt par jour sont nécessaires pour l'étalonnage. ? Pour consulter une liste des appareils compatibles, allez à www.dexcom.com/compatibility ? La fonction de suivi exige l'application Dexcom Follow et une connexion Internet.

