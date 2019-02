Yext double ses effectifs en France pour soutenir la croissance de son activité





PARIS, 22 février 2019 /PRNewswire/ -- Yext (NYSE : YEXT), le leader du Digital Knowledge Management, annonce aujourd'hui de nouveaux recrutements pour soutenir la forte croissance de son bureau français. Des créations de postes d'Ingénieurs Commerciaux Grands-Comptes, et Responsable Marketing viennent doubler les effectifs de Yext en France. La maison mère confirme ainsi sa volonté d'investir fortement et durablement sur le marché français, une zone stratégique de développement pour l'entreprise new-yorkaise, et en a fait le siège de la région Europe du Sud.

Ces recrutements s'inscrivent dans la dynamique de croissance soutenue du chiffre d'affaires de Yext, qui, un peu plus d'un an après son installation à Paris, a triplé le nombre de ses clients grands comptes dans des secteurs aussi variés que le luxe, le retail, la restauration, l'hôtellerie, ou encore, la banque-assurance. Une tendance qui accompagne un développement rapide et une approche unique de la gestion des informations en ligne des marques. Avec ces recrutements, Yext entend confirmer ses objectifs d'expansion, et accompagner ses clients dans leurs projets de transformation digitale.

A l'occasion de ces recrutements, Yext en profite également pour annoncer la promotion de Tarik Aitakkaouali au titre de Regional Vice President, et de Hélène Draoulec, en tant que Directrice Marketing.

Arrivé chez Yext en 2017 en qualité de Director Enterprise Sales, Tarik Aitakkaouali est promu au titre de Regional Vice President. Il seconde Franck Negro (Directeur Général Europe du Sud) dans ses activités et manage une équipe de commerciaux grands comptes, avec pour objectif de poursuivre et accélérer la croissance du marché français.

Senior Marketing Manager chez Yext depuis le printemps dernier, Hélène Draoulec devient Directrice Marketing. Elle sera chargée de recruter et développer une équipe Marketing couvrant l'Europe du Sud (France, Espagne, Italie, Portugal) avec un fort focus sur la génération de leads.

Enfin, Yext annonce la nomination de Selwa Hussain en tant de Directeur Administratif et Financier Europe. Elle est basée à Paris. Selwa était préalablement VP, Finance, Tax & Treasury chez Pandora pendant 7 ans, après avoir passé 20 ans chez KPMG.

A propos de Yext

Yext (NYSE: YEXT) est le leader du Digital Knowledge Management (DKM). Yext aide les marques à gérer et contrôler leurs informations digitales sur l'ensemble des services : maps, applications, moteurs de recherche, assistants vocaux et autres services intelligents qui guident le consommateur dans son parcours d'achat. Aujourd'hui, des milliers d'entreprises, dont Ben & Jerry's et Marriott utilisent Yext Knowledge Enginetm pour gérer leurs données afin d'augmenter les interactions online et physiques, de renforcer la notoriété de marque, d'augmenter le trafic en magasins et d'augmenter les ventes.

Yext a été nommée "Best Place to Work" et "Best Workplace for Women" lors du dernier classement de Great Place to Work®. Le siège de Yext est situé à New York avec des bureaux répartis dans le monde : Berlin, Chicago, Dallas, Genève, Londres, Paris, Milan, Madrid, San Francisco, Shanghai et Tokyo.

