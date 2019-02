Groupe Colabor dévoile ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018





BOUCHERVILLE, Québec, 22 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société »), divulguait aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice financier terminé le 29 décembre 2018.



Faits saillants du quatrième trimestre de 2018 :

Ventes se chiffrant à 366,1 M$ par rapport à 401,6 M$ lors de la période équivalente de 2017, provenant de la perte de volume en Ontario et de la non-reconduction de contrats non profitables

Croissance des ventes des activités de Distribution Broadline au Québec

Amélioration de 6.1% des marges brutes en dollars de ventes provenant d'un mix de clients plus favorable, de l'augmentation des ventes de marques privées et de produits à valeur ajoutée

BAIIA ajusté de 5,9 M$ par rapport à 7,1 M$ lors de la période équivalente de 2017. En ajustant pour des charges sans effets sur la trésorerie d'environ 1.1 M$ provenant principalement de radiation d'inventaire en Ontario, le BAIIA ajusté serait équivalent à celui de la période correspondante de 2017

Maintien des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles à 11,3 M$ par rapport à 11,5 M$ lors de la période équivalente de 2017

Mise en oeuvre d'un plan de rationalisation des effectifs visant des économies annuelles estimées à 2,9 M$

Faits saillants de l'exercice financier 2018 :

Ventes se chiffrant à 1 202,9 M$ par rapport à 1 319,5 M$ lors de l'exercice de 2017, provenant de la perte de volume en Ontario et de la non-reconduction de contrats non profitables

Croissance des ventes des activités de Distribution Broadline au Québec

Amélioration de 6.0% des marges brutes en dollars de ventes provenant d'un mix de clients plus favorable

BAIIA ajusté de 18,4 M$ par rapport à 24,7 M$ lors de l'exercice de 2017 provenant principalement de la perte de volume des activités de Distribution Broadline en Ontario

Mise en oeuvre d'un plan de rationalisation visant des économies annuelles estimées à 2,9 M$

Maintient des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles à 18,5 M$ par rapport à 18,1 M$ lors de la période équivalente de 2017

Réduction de la dette totale à 106,9 M$ comparativement à 110,6 M$ lors de la période équivalente de 2017

Faits saillants financiers Trimestres terminés les Exercices terminés les (non audités pour les 112 jours, audités pour les 364 jours, en milliers de $, sauf les données par action) 29 décembre 2018 30 décembre 2017 29 décembre 2018 30 décembre 2017 112 jours 112 jours 364 jours 364 jours Ventes 366 122 401 557 1 202 916 1 319 450 BAIIA ajusté1 5 920 7 057 18 408 24 657 Frais non liés aux opérations courantes2 2 419 ? 1 225 8 297 Résultat net (1 904 ) 509 (4 387 ) (18 592 ) Par action - de base et dilué ($) (0,02 ) ? (0,04 ) (0,18 ) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles3 11 293 11 489 18 491 18 117 Dette totale 106 899 110 551 106 899 110 551 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers)4 101 139 102 074 101 178 102 074

1 Mesure non conforme aux IFRS. Se référer au tableau du rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté.

2 La variation des frais non liés aux opérations courantes provient de l'effet de l'avis de cotisation de tabac d'un montant de 6,5 M$ lors du troisième trimestre de 2017, d'une charge de 2,5 M$ provenant principalement de changements à l'équipe de direction et de la mise en oeuvre du plan de rationalisation lors du quatrième trimestre de 2018 et du renversement de provisions résultant d'un gain suite à la résiliation d'un bail déficitaire de 1,2 M$ lors du troisième trimestre de 2018. Se référer aux rapports de gestion du quatrième trimestre de 2018 à la section 5.1, dans frais non liés aux opérations courantes.

3 Après la variation nette du fonds de roulement.

4 La Société a annoncé, le 15 janvier 2018, avoir réduit de moins de 1% le nombre d'actions émises et en circulation suite à la liquidation et la dissolution en cours de Investissements Colabor inc.

"L'année 2018 fut une année de transition pour Colabor. Nous avons pris les décisions qui s'imposaient afin de recentrer nos activités sur nos compétences premières. Nous avons notamment mis en place un plan de rationalisation, procédé à d'importants changements organisationnels et décidé de ne pas renouveler les contrats non-profitables. Certains bénéfices ont commencé à se faire ressentir vers la seconde moitié de l'année, dont l'amélioration de nos marges brutes en proportion du niveau des ventes. Nous avons également maintenu un bon niveau de flux de trésorerie et priorisé le remboursement de la dette. Après avoir pris des décisions difficiles en 2018 qui ont eu des répercussions sur nos résultats, nous entamons l'année 2019 avec une perspective encourageante," a affirmé Lionel Ettedgui, président et chef de la direction de Colabor.

Résultats du quatrième trimestre

Les ventes consolidées lors du quatrième trimestre ont atteint 366,1 M$ comparativement à 401,6 M$ lors du trimestre équivalent de l'année précédente, soit une diminution de 8,8%. Les ventes du segment Distribution ont baissé de 10,0% provenant principalement de la perte de volume en Ontario, résultat qui a été mitigé par l'amélioration des ventes provenant des activités de Distribution Broadline au Québec. Les ventes du segment Grossiste ont baissé de 5,3%, s'expliquant principalement par la non-reconduction de contrats non profitables.

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 5,9 M$, ou 1,6% des ventes, par rapport à 7,1 M$, ou 1,8% des ventes au quatrième trimestre de 2017. La baisse de volume en Ontario a pesé sur le résultat. Cependant, l'amélioration des marges brutes en pourcentage des ventes combiné à l'amélioration des frais d'opération provenant de la mise en oeoeuvre du plan de rationalisation ainsi qu'un meilleur contrôle des frais d'opération ont permis d'en atténuer l'effet. Lors du quatrième trimestre de 2018, Colabor a procédé à une radiation d'inventaire d'environ 0.7 M$ à sa division Summit en Ontario. À cette charge s'ajoute également une provision pour rémunération d'environ 0.4 M$ reliée aux changements structurants faits à l'équipe de gestion. En excluant l'effet de ces charges sans incidences sur la trésorerie lors du quatrième trimestre de 2018, le BAIIA ajusté serait équivalent à celui du trimestre correspondant de l'année précédente.

Colabor a conclu le quatrième trimestre de son exercice 2018 avec un résultat net de (1,9 M$) ou (0,02 $) par action, comparativement à 0,5 M$ ou 0,00 $ par action lors du trimestre équivalent de 2017. Une charge non-liées aux opérations de 2,4 M$ provenant principalement de changements à l'équipe de direction et de la mise en oeuvre du plan de rationalisation a pesé sur le résultat net.

Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont chiffrés à 11,3 M$ au quatrième trimestre de 2018, comparativement à 11,5 M$ lors du même trimestre en 2017.

Résultats pour l'exercice financier de 2018

Les ventes cumulatives ont atteint 1 202,9 M$ comparativement à 1 319,5 M$ lors de la période correspondante de l'année précédente, soit une diminution de 8,8%. La décroissance de 8,9% des ventes cumulatives du segment Distribution provient principalement de la perte de contrats d'approvisionnement pour les grandes chaînes de restauration Popeye's Louisiana Kitchen et Montana's BBQ & Bar en Ontario, situation qui a été légèrement mitigée par une amélioration soutenue des ventes des activités de Distribution Broadline au Québec. Les ventes cumulatives du segment Grossiste sont en baisse de 8,8% par rapport à la période équivalente de 2017. Cette baisse s'explique par la non-reconduction de contrats non profitables.

Le BAIIA ajusté cumulatif de l'exercice s'est chiffré à 18,4 M$ ou 1,5 % des ventes comparativement à 24,7 M$ ou 1,9 % des ventes pour la même période en 2017. Malgré une augmentation des marges brutes en pourcentage des ventes provenant d'un mix de clients plus favorable, la perte de volume a pesé sur le BAIIA ajusté.

Le résultat net cumulatif de la période se terminant le 29 décembre 2018 s'est établi à (4,4) M$, ou (0,04) $ par action, comparativement à (18,6) M$, ou (0,18) $ par action, pour la période correspondante de l'année précédente, soit une amélioration de 14,2 M$. Cette amélioration s'explique principalement par une réduction de 13,5 M$ liée à la baisse de la perte de valeur sur actifs et de 7,1 M$ provenant de la baisse des frais non liés aux opérations courantes, mitigée par la baisse du résultat opérationnel de 6,3 M$ par rapport à l'année précédente.

Sur une base cumulée, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles se chiffrent à 18,5 M$ en légère amélioration par rapport à 18,1 M$.

Au 29 décembre 2018, la dette totale de la Société, y compris les débentures convertibles et le découvert bancaire, s'élevait à 106,9 M$, en baisse par rapport à 110,6 M$ lors de la période équivalente de 2017.

Perspectives

« Nous entamons la nouvelle année avec une équipe de gestion en voie d'être complétée et des activités de Distribution Broadline au Québec en croissance. Afin de renverser la tendance des années précédentes et améliorer la rentabilité de nos opérations, nous comptons miser sur trois axes, soit l'expansion de nos activités Broadline au Québec, l'intégration et l'optimisation de nos unités d'affaires et la diminution de l'endettement. Je suis confiant que la poursuite de ces objectifs nous permettra de créer de la valeur pour nos actionnaires, » a conclu M. Ettedgui.

Changement au conseil d'administration

Colabor annonce la fin du mandat de M. Robert Briscoe à titre de vice-président exécutif du conseil d'administration de la Société en date du 21 février 2019. M. Briscoe, un entrepreneur chevronné et investisseur dans le domaine des services alimentaires, avait été nommé vice-président exécutif afin de supporter l'ancienne direction et de faciliter la transition avec la nouvelle direction. M. Briscoe, un important actionnaire de Colabor, continue de siéger au titre d'administrateur de la Société et demeure toujours disponible pour faire profiter la direction de son expérience dans l'industrie.

Téléconférence et assemblée des actionnaires

Colabor tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le vendredi 22 février 2019, à compter de 10h30, heure de l'Est, pour discuter de ses résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 647-788-4922 (pour les participants de la région de Toronto) ou le 1-877-223-4471 (pour tous les autres participants d'Amérique du Nord). Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en composant le 416-621-4642 ou sans frais au 1-800-585-8367 et en entrant le code 7589814 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du vendredi 22 février 2019, à compter de 15h00, jusqu'au vendredi 8 mars 2019, à 23h59.

Pour les personnes intéressées à participer à la webdiffusion avec présentation, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.colabor.com/investisseurs/evenements-et-presentations/

Mesures non conformes aux IFRS

L'information comprise dans ce communiqué renferme certains renseignements qui ne sont pas des mesures du rendement conformes aux IFRS, notamment la notion de bénéfice avant frais financiers, amortissements et impôts sur les bénéfices (« BAIIA ») ajusté et de flux de trésorerie. Étant donné que ces notions ne sont pas définies par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables avec celles d'autres sociétés.

Tableau du rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté:

Rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté Trimestres terminés les Exercices terminés les (non audités, en milliers de $, sauf les données par action) 29 décembre 2018 30 décembre 2017 29 décembre 2018 30 décembre 2017 112 jours 112 jours 364 jours 364 jours Résultat net (1 904 ) 509 (4 387 ) (18 592 ) Charge (recouvrement) d'impôts (984 ) 438 (1 686 ) (554 ) Charges financières 2 324 2 249 7 790 7 571 Dépréciation de l'actif disponible à la vente ? 224 118 224 Amortissements 3 933 3 637 12 432 11 271 Perte de valeur sur goodwill, immobilisations corporelles et incorporelles 132 ? 2 916 16 440 BAIIA 3 501 7 057 17 183 16 360 Frais non liés aux opérations courantes 2 419 ? 1 225 8 297 BAIIA ajusté 5 920 7 057 18 408 24 657

Informations additionnelles

Le Rapport de gestion et analyse par la direction des résultats d'exploitation et de la situation financière et les états financiers de la Société seront également disponibles sur SEDAR ( www.sedar.com ) suite à la parution de ce communiqué de presse. D'autres informations concernant Groupe Colabor Inc. sont également disponibles sur SEDAR ainsi que sur le site Web de la Société à l'adresse www.colabor.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont associés à des risques, incertitudes et hypothèses, à l'analyse de la structure d'endettement et des alternatives disponibles et ceux mentionnés dans la notice annuelle de la Société disponible sous le profil de la Société sur SEDAR ( www.sedar.com ), incluant quant au risque de dilution pour les actionnaires existants, et ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux segments, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités Broadline.

Pour plus d'informations :

Danielle Ste-Marie

Ste-Marie Stratégies et Communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél : 450-449-0026 poste 1180

Télec. : 450-449-6180

investors@colabor.com

