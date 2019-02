Amitabh Kant et Sourav Ganguly félicitent les gagnants de la Subvention HCL 2019





M. Amitabh Kant, PDG de Niti Aayog et M. Sourav Ganguly, ancien capitaine de l'équipe nationale indienne de cricket, ont félicité les gagnants de la Subvention HCL 2019 lors d'une cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui sur le campus d'HCL Technologies de Noida, en présence de M. Shiv Nadar, fondateur et président d'HCL, de Mme Roshni Nadar Malhotra, vice-présidente d'HCL Technologies et présidente du Comité RSE d'HCL Technologies, accompagnés de hauts dignitaires, d'administrateurs des ONG partenaires et de cadres dirigeants de HCL.

L'une des plus importantes et des plus convoitées subventions indiennes en matière de RSE institutionnalisée, la Subvention HCL reconnaît la montée en puissance des écosystèmes d'ONG dirigées par les communautés. Trois ONG des catégories Éducation, Santé et Environnement ont reçu, chacune, une subvention de 5 crores INR. Cette année, la Subvention HCL a également introduit une subvention supplémentaire de 25 lakhs INR chacun pour les six finalistes des trois catégories, ce qui porte le montant total de la subvention à 16,5 crores INR. Pendant l'événement, la troisième édition du recueil "The Fifth Estate - NGOs transforming Rural India in Environment, Health and Education" (Le cinquième état - Les ONG qui transforment l'Inde rurale dans les domaines de l'environnement, de la santé et de l'éducation) a également été publiée.

Les récipiendaires de la Subvention HCL 2019 sont :

Santé - Le lauréat de la Subvention HCL 2019 dans cette catégorie est She Hope Society for Women Entrepreneurs . Fondée en 2001, l'organisation se spécialise en réadaptation physique dans des zones reculées, frontalières et isolées du Jammu-et-Cachemire. Appellation du projet : Assistance humanitaire destinée à renforcer l'inclusion et la sécurité des personnes vulnérables, en particulier des femmes et des enfants, dans les zones touchées par le conflit au Jammu-et-Cachemire. Lieu du projet : 4 districts du Jammu-et-Cachemire (Kupwara, Baramulla, Rajouri et Poonch)

Environnement - Wildlife Trust of India est le gagnant de la Subvention HCL 2019 dans la catégorie Environnement. WTI s'attaque aux problèmes de la conservation de la faune sauvage et de la biodiversité à travers le pays depuis 1999. Appellation du projet : Connecter les paysages, responsabiliser les gens et protéger les éléphants - Une initiative visant à sécuriser le corridor pour éléphants entre Baghmara et Balpakram et à protéger les habitats fauniques de Garo Hills, Meghalaya. Lieu du projet : Garo Hills, Meghalaya.

est le gagnant de la Subvention HCL 2019 dans la catégorie Environnement. WTI s'attaque aux problèmes de la conservation de la faune sauvage et de la biodiversité à travers le pays depuis 1999. Éducation - Le gagnant de la subvention HCL 2019 dans la catégorie Éducation est Srijan Foundation . Fondée en 2001, la Srijan Foundation a pour objectif de promouvoir le bien-être des défavorisés en renforçant les capacités de la communauté et des organisations de base. Appellation du projet : Éduquer les agricultrices afin d'améliorer les moyens de subsistance et de générer de meilleurs revenus. Lieu du projet : Hazaribagh et West Singhbhum dans le Jharkhand

. Fondée en 2001, la Srijan Foundation a pour objectif de promouvoir le bien-être des défavorisés en renforçant les capacités de la communauté et des organisations de base.

M. Amitabh Kant a déclaré : « HCL a mis au point un excellent modèle pour soutenir le programme de développement du pays. Je félicite les gagnants et les finalistes pour leur travail sincère et leur souhaite le meilleur.?»

M. Sourav Ganguly, ancien capitaine de l'équipe nationale indienne de cricket, a ajouté : « Participer à cet événement est pour moi un privilège. Il est inspirant de voir le travail des ONG et je félicite les lauréats de la Subvention HCL, ainsi qu'HCL, pour le travail remarquable qu'ils accomplissent. »

Mme Nidhi Pundir, directrice RSE et chef de la Fondation HCL, a conclu : « Au cours des quatre dernières années, la Subvention HCL a permis l'émergence d'un groupe d'ONG remarquables, participatives et basées sur la communauté, qui renforcent le développement à la base en générant un impact plus profond et plus large.?»

« La Subvention HCL est une initiative novatrice visant à reconnaître et à soutenir le travail stimulant accompli par les ONG dans trois catégories de développement clés en Inde », a souligné Mme Robin Abrams, ancienne présidente de Palm Computing et membre le plus ancien du conseil d'administration d'HCL Technologies.

À ce jour, la Subvention HCL a engagé 35 crores INR (5,4 millions USD) dans le développement rural avec l'ambition d'atteindre plus de 900 000 personnes. Aujourd'hui, les sept récipiendaires de subventions HCL mettent en place des solutions innovantes face à certains des défis les plus pressants dans les régions les plus reculées du pays, ce qui assure le soutien de dernière instance. Depuis 2015, les projets de la Subvention HCL ont déjà considérablement modifié la vie de plus de 370 000 personnes dans 3 500 villages répartis dans 26 districts de 12 États indiens.

Cette année a vu un nombre extraordinaire de réponses de la part de plus de 4 000 candidats. Dans le cadre d'un rigoureux processus d'évaluation qui a duré 8 mois, les candidatures ont été évaluées et vérifiées par Grant Thornton, partenaire de gouvernance.

À propos de la Subvention HCL - www.hclfoundation.org/hcl-grant et À propos d'HCL Tech - https://www.hcltech.com/

