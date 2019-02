Prix d'excellence Cecobois 2019 - 15 réalisations d'exception en bois récompensées





QUÉBEC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Cecobois a récompensé 15 projets en bois d'exception à l'occasion de la sixième édition du gala des Prix d'excellence Cecobois, qui s'est tenu ce soir au Palais Montcalm de Québec. Cette soirée festive visait à célébrer l'utilisation grandissante du matériau bois dans la construction commerciale, institutionnelle et multirésidentielle ainsi que le savoir-faire des professionnels du bâtiment québécois sur le plan de l'architecture, de l'ingénierie et de l'innovation. En plus des 15 prix remis par le jury, 13 municipalités ont fait l'objet d'une reconnaissance spéciale pour leur engagement à utiliser le bois dans la construction de leurs bâtiments et infrastructures.

Animé par Mme Nathalie Clark, animatrice à TVA Québec, le gala des Prix d'excellence Cecobois a rassemblé près de 300 personnes. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, était présent pour féliciter les lauréats. « Le bois, matériau noble et emblématique de l'identité québécoise, nous permet de bâtir dans la beauté et l'utilité. Les exemples de réalisations durables, solides, élégantes et chaleureuses ne manquent pas! À commencer par le Palais Montcalm, qui nous accueille ce soir et qui a remporté une mention d'excellence Cecobois en 2011. », a-t-il rappelé.

La sous-ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, madame Line Drouin, a quant à elle participé à la remise des prix Reconnaissance de l'engagement municipal destinés aux municipalités ayant soumis un projet en bois dans le cadre des Prix d'excellence Cecobois 2019.

« Au cours des dernières années, le matériau bois a non seulement gagné en hauteur dans la construction, mais il a aussi gagné en crédibilité. Les préjugés s'estompent, les connaissances techniques se développent et les pratiques s'améliorent sans cesse, comme en témoignent la qualité et la quantité de projets mis en lumière ce soir, a mentionné le directeur de Cecobois, M. Gérald Beaulieu. En ayant à l'esprit les attributs du bois, une ressource renouvelable ayant une des plus faibles empreintes environnementales, et sachant que l'utilisation de ce matériau contribue à la lutte aux changements climatiques et à la création d'emplois en région, on ne peut qu'apprécier davantage les projets présentés dans le cadre de cette édition. Je tiens à remercier chaleureusement tous les professionnels ayant soumis un projet et à féliciter les lauréats pour leur travail exceptionnel », a-t-il ajouté.

Rappelons que les projets soumis devaient avoir été complétés au cours des trois dernières années, soit de 2015 à 2018. Parmi la cinquantaine de candidatures reçues, le jury devait choisir celles qui se démarquaient au niveau de la qualité du concept architectural, de la qualité du concept structural, de la qualité de l'exécution, de l'esthétisme, de la fonctionnalité et de l'intégration efficace du matériau bois.

Le jury 2019 était composé des personnes suivantes :

M. David Moses , président, Moses Structural Engineers

, président, Moses Structural Engineers M me Véronique Klimine, associée principale, R2k architecte

Véronique Klimine, associée principale, R2k architecte M. Jacques White , directeur, École d'architecture de l'Université Laval

, directeur, École d'architecture de l'Université M. Sylvain Gagnon , Gestionnaire de recherche associé, FPInnovations

, Gestionnaire de recherche associé, FPInnovations Mme Caroline Frenette , conseillère technique, Cecobois

LISTE DES PROJETS LAURÉATS

Bâtiment commercial de moins de 1 000 m2

Pavillon du Golf Exécutif Montréal (Montréal)

Se distinguant par ses détails à la fois efficaces et raffinés, ce pavillon présente une architecture soignée parfaitement adaptée à son environnement. Sa magnifique structure, dont la toiture en saillie offre une excellente protection des éléments structuraux en bois, est en adéquation avec la fonctionnalité des lieux. Les assemblages minimalistes, l'intégration réussie de la mécanique, le choix des luminaires et le plafond suspendu en bois sont autant de détails qui participent à l'élégante sobriété qui se dégage de ce projet. Félicitations à l'équipe de projet : Architecture 49, WSP, Quadrax & Associés, Golf Exécutif Montréal, Espace-Bois et Nordic Structures.

Bâtiment commercial de plus de 1 000 m2

Tour Synergia (Montérégie)

Véritable bâtiment phare, la tour Synergia traduit l'ambition d'un client visionnaire qui souhaitait repousser les limites de la construction en bois en érigeant le plus haut édifice commercial possible avec une structure entièrement composée de ce matériau. Les efforts déployés par les concepteurs, tant sur le plan structural qu'architectural, et les défis relevés pendant la réalisation en font un projet inspirant et exemplaire pour les bâtiments du même type. Félicitations à l'équipe de projet : Lemay, ELEMA, Nordic Structures, EXP, EXA Design et Groupe Robin.

Bâtiment institutionnel de moins de 1 000 m2

et Développement durable [ex æquo]

Centre de découverte et de services du parc national des Îles-de-Boucherville (Montérégie)

Raffiné, harmonieux, ce pavillon est une expression juste de l'architecture et de la matière. Comme un instrument de musique, tous les éléments qui le composent sont accordés dans les moindres détails. À l'extérieur, la forme courbe du bâtiment va permettre au revêtement en bois local de vieillir doucement, sans démarcation, alors qu'à l'intérieur, la fluidité des lignes se poursuit et est rehaussée par le choix des luminaires. Le jury souligne la force conceptuelle et de résolution du projet ainsi que l'utilisation de formes libres que l'on voit rarement en architecture. Ce projet est également exceptionnel de par l'équilibre dont il fait preuve entre sa qualité architecturale et le souci de ses concepteurs envers le développement durable. Félicitations à l'équipe de projet : Smith Vigeant Architectes, WSP, Bouthillette Parizeau, Construction R. Bélanger, BC2, Sépaq, Éco-Cèdre, UsiHome et Art Massif.

Bâtiment institutionnel de plus de 1 000 m2

Théâtre Gilles-Vigneault (Laurentides)

Avec ce théâtre à l'architecture spectaculaire, Saint-Jérôme s'est résolument doté d'un bâtiment culturel d'exception. Le dais plissé en bois lamellé-croisé constitue un mariage réussi entre la structure et l'expression. Le bois est d'ailleurs la vedette de ce bâtiment rassembleur où il a énormément d'impact. La salle de spectacle, quant à elle, montre une volonté d'offrir une expérience acoustique de haut niveau. Félicitations à l'équipe de projet : Atelier TAG, Jodoin Lamarre Pratte architectes, SDK, SMi Enerpro, Go Multimédia, Davidson acoustique & insonorisation, Construction demathieu & bard, Diffusion En Scène, Ébénisterie Chambois et Nordic Structures.

Bâtiment industriel

et Concept structural

Ferme biologique Zwygart (Centre-du-Québec)

Bien résolu, intelligent, ce superbe bâtiment industriel se démarque par ses détails architecturaux particulièrement élégants et soignés. Il démontre une grande maîtrise d'exécution qui prouve qu'il est possible de créer des effets extraordinaires même avec une base simple. L'utilisation d'assemblages moisés constitue un détail à la fois élégant et distinctif. En plus d'être très esthétique, l'intégration de puits de lumière contribue à mettre en valeur la beauté et la chaleur de la structure en bois. Une réalisation exemplaire qui témoigne de la conviction des concepteurs et des propriétaires. Félicitations à l'équipe de projet : David Mizrahi, ingénieur; Ambiance Bois; Consultants Lemay & Choinière et SENC Zwygart.

Bâtiment multirésidentiel

Condos Origine (Capitale-Nationale)

Du haut de ses treize étages, ce bâtiment audacieux est le premier projet 100 % en bois de cette hauteur dans l'est de l'Amérique du Nord et le plus haut du genre à l'heure actuelle dans cette région. Véritable pionnier et projet phare, Origine a non seulement changé le paysage de la construction au Québec, mais a contribué de manière significative à l'avancement de l'utilisation du bois dans les bâtiments de grande hauteur au Canada. Les prouesses d'ingénierie dont il témoigne et les tests de grande échelle réalisés en matière de résistance au feu, de résistances latérales et d'acoustique, pour ne nommer que ceux-là, ont notamment ouvert la porte au changement du Code du bâtiment et mené à la rédaction du guide Bâtiments de construction massive en bois d'au plus 12 étages publié par la Régie du bâtiment du Québec. Félicitations à l'équipe de projet : Yvan Blouin Architecte, Synchro Immobilier, Nordic Structures, WSP, LGT, EBC et Groupe Conseil SID.

Aménagement extérieur et autre structure

Stationnement des Canotiers (Capitale-Nationale)

Par son emplacement, son histoire et son utilisation du bois, cette infrastructure se distingue par son importance civique tant pour les habitants du quartier, ceux qui y travaillent et les visiteurs. Le jury souligne le retournement radical qui a été fait de l'espace public, mais également la façon dont le bois joue un rôle de premier plan dans la qualité architecturale du projet. Il constitue un excellent exemple d'un aménagement rendu réussi grâce à l'utilisation du bois. Félicitations à l'équipe de projet : Daoust Lestage, ABCP architecture, Tetra Tech, CIMA+, Tecno-Métal, Pomerleau, Société québécoise des infrastructures, Commission de la Capitale nationale du Québec, Bois Hamel et Tecno-Métal.

Détails architecturaux assurant la durabilité

Centre de services Opeongo - Lac Fraser (Estrie)

Avec ses avancées généreuses, ses pieds de colonnes bien réalisés à l'extérieur et ses colonnes intérieures protégées par un mur-rideau, la durabilité des éléments structuraux et du revêtement en bois est assurée. En plus de faire preuve d'un effort manifeste des concepteurs au niveau de la durabilité, le projet se démarque par la capacité d'avoir su conserver une minceur particulièrement élégante sur toute la toiture. Félicitations à l'équipe de projet : Anne Carrier architecture, Sépaq, Groupe Concept PV, Construction Groupe Prévost, Art Massif et Chevron Royal.

Revêtements extérieurs

Édifice à bureaux de Pomerleau (Chaudière-Appalaches)

Dialoguant avec le parement présent à l'intérieur du bâtiment, le revêtement extérieur offre un jeu de composition qui insuffle une géométrie unique et un rythme intéressant avec les fenêtres. Les détails de pose bien réalisés assurent sa durabilité. Félicitations à l'équipe de projet : Lemay, Tetra Tech, Méconair, Pomerleau, Juste du Pin, Ébénisterie St-Georges et Nordic Structures.

Design intérieur

Siège social de Creaform (Chaudière-Appalaches)

À la fois sobre, lumineux, moderne et chaleureux, ce bâtiment affiche des détails de finition soignés, notamment au niveau de la signalétique et du motif créé par le jeu de revêtements muraux en bois. L'utilisation judicieuse du bois dans ce bâtiment témoigne de l'attention toute particulière portée par ses concepteurs au confort des occupants sous différents aspects, et ce, de manière intégrée. Félicitations à l'équipe de projet : Coarchitecture, GÉNIE+, LGT, Ronam Constructions, Groupe commercial AMT, AC Cuisines et Nordic Structures.

Développement durable [ex aequo]

TOD 1 (Montréal)

Situé dans un quartier axé sur la densification et le transport collectif, cet immeuble à condos certifié LEED Platine s'appuie sur un système structural de type poteau-poutre en bois lamellé-collé qui permet de grandes ouvertures pour la lumière naturelle. Non seulement l'utilisation d'une structure en bois dans ce type de bâtiment a permis de réduire les émissions de CO 2 lors de sa construction, mais le projet met en oeuvre plusieurs autres mesures environnementales notables. Félicitations à l'équipe de projet : Sotramont, Yelle Maillé et associés architectes, Les Consultants LGL, Nordic Structures, Desjardins Experts Conseil, Version Paysage et Nordic Structures.

Ossature légère

CLSC Naskapi (Nord du Québec)

Forgé dans les défis et les contraintes du Nord, le projet constitue un geste significatif par rapport au climat. Il tire également efficacement profit des variations formelles et structurales possibles du système à ossature légère en bois préfabriqué. Sa forme complexe issue d'une étude climatique du vent montre d'ailleurs une belle adaptation à sa géographie. Félicitations à l'équipe de projet : STGM, Éric Lirette Architecte, Tetra Tech, Groupe-Conseil TDA, EBC, Société québécoise des infrastructures, CLSC Naskapi, Maxi-Forêt, Structures RBR et Goodfellow.

Solutions innovantes

Stade de soccer de Montréal (Montréal)

La complexité de cette structure unique, composée de 13 poutres-caissons maîtresses en bois lamellé-collé et en bois lamellé-croisé, et la longueur hors normes de ces poutres ont forcé les concepteurs à créer et à tester des assemblages innovants. Ce projet montre comment l'innovation de la technique permet de répondre à un programme architectural très ambitieux. Félicitations à l'équipe de projet : Saucier + Perrotte Architectes, HCMA, Nordic Structures, NCK, Bouthillette Parizeau, WAA, Ville de Montréal et SYNAIRGIS.

Mention Patrimoine

Manège militaire Voltigeurs de Québec (Capitale-Nationale)

Devant le travail colossal que représentait ce projet, il était important pour le jury de souligner de façon spéciale la rigueur et la minutie manifestée par les concepteurs tout au long du délicat travail de restauration. Beaucoup d'éléments patrimoniaux ont ainsi pu être conservés et valorisés avec beaucoup de sensibilité. Félicitations à l'équipe de projet : Architecture 49, DFS, STGM, Tetra Tech, Pageau Morel, Stantec, Pomerleau, Travaux publics et services gouvernementaux Canada, Structure Fusion et Clyvanor.

Mention Collaboration

Mont Réel (Montréal)

Le jury a trouvé particulièrement inspirant l'esprit de collaboration et de communauté qui se dégage de ce projet : collaboration entre le Québec et l'Allemagne, entre les professionnels et les étudiants, contribution de différents fournisseurs de produits en bois, implication de divers constructeurs amateurs bénévoles et création d'une vie de communauté. Un bel exemple de comment le bois peut réunir les gens autour d'un projet commun et porteur de sens. Félicitations à l'équipe de projet : ConstrucLab, Latéral, Goethe-Institut, Structure Fusion, Nordic Structures, Forex, Art Massif, BMR, EACOM, Charpentes Montmorency, Groupe Rémabec et Groupe Crête.

Concept étudiant

Dyades

Travaillant à la fois sur la forme et la trame, la structure en bois laissée apparente de ce projet module les espaces. La façade en verre à double paroi apporte quant à elle beaucoup de clarté, d'ouverture et de transparence. Le projet se démarque par la crédibilité et la faisabilité de son concept où tous les éléments travaillent en complémentarité. Le jury tient également à souligner la beauté de la maquette réalisée par les étudiants. Félicitations aux étudiants : Thomas Valcourt, Karl Greschner et Philippe Bernard (Université Laval).

PRIX RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT MUNICIPAL

MRC de Minganie (Côte-Nord)

Cecobois a remis le prix à La MCR de Minganie pour souligner le choix de la MRC d'utiliser le matériau bois pour la construction du Complexe aquatique de Minganie. Soucieuse de doter son territoire d'installations aquatiques, encourageant du même coup de saines habitudes de vie, la MCR de Minganie favorise un matériau durable et chaleureux en optant pour une structure en bois lamellé-collé dans l'espace piscine. Soulignons l'équipe de projet : Héloïse Thibodeau architecte, AXOR Experts-Conseils, Cegerco, MRC de Minganie et Nordic Structures.

MRC de Pontiac (Outaouais)

Cecobois a remis le prix à la MRC de Pontiac pour souligner le choix de la MRC d'utiliser le matériau bois pour la construction de la Nouvelle entrée et agrandissement de la MRC de Pontiac. La volonté de la MRC de privilégier le bois se traduit par le choix d'une structure à ossature légère en bois et d'un revêtement extérieur en bois pour l'agrandissement de ses locaux. Un mur intérieur a également été recouvert de bois récupéré de la rivière des Outaouais. Soulignons l'équipe de projet : Mercier Pfalzgraf Architectes, Gestion DMJ, MRC de Pontiac et Maibec.

MRC du Granit (Estrie)

Cecobois a remis le prix à Mme Marielle Fecteau, préfète de la MRC du Granit, pour souligner le choix de la municipalité d'utiliser le matériau bois pour les Nouveaux bureaux de la MRC du Granit. Premier bâtiment à être construit dans la zone rouge où a eu lieu la tragédie de Lac-Mégantic, la reconstruction de ce bâtiment recourant à plusieurs produits d'apparence et de structure en bois, une ressource locale, constitue un beau symbole de résilience. Soulignons l'équipe de projet : Lemay Côté architectes, EQIP SOLUTIONS I GENIE, Les constructions Hallé et Frères, MRC du Granit, Juste du Pin, IC2 Technologies, Ipedex, Portes Lambton, Art Massif et Clyvanor.

MRC de la Matapédia (Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine)

Cecobois a remis le prix à Mme Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia, pour souligner le choix de la municipalité d'utiliser le matériau bois pour le Centre administratif de la MRC de la Matapédia. Avec son centre administratif tout en bois, la MRC marque l'entrée de sa belle région par l'utilisation abondante d'un matériau local, tant pour le revêtement extérieur, le placage intérieur, la structure, les portes intérieures que pour le mobilier intégré. Soulignons l'équipe de projet : Architectes Goulet & Lebel, LGT, Construction Marcel Charest et Fils, MRC de la Matapédia, Juste du Pin, Maibec, Portes Baillargeon, Ébénisterie Mario Massé, Art Massif et Léon Chouinard et fils.

Municipalité de l'Ange-Gardien (Capitale-Nationale)

Cecobois a remis le prix à M. Pierre Lefrançois, maire de la Municipalité de l'Ange-Gardien, pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction du Parc riverain Espace Fillion. Redonnant aux citoyens et visiteurs un accès privilégié aux berges du fleuve, ce nouveau parc riverain rend hommage à l'histoire du site par ses aménagements où le bois occupe une place de choix. La mince toiture en bois lamellé-croisé montre également une intention d'innover. Soulignons l'équipe de projet : Coarchitecture, LGT, Civiliti, Municipalité de l'Ange-Gardien et Maibec.

Ville d'Amos (Abitibi-Témiscamingue)

Cecobois a remis le prix à M. Sébastien D'Astous, maire de la Ville d'Amos, pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction de la Passerelle Ulrick-Chérubin. Traversant la rivière Harricana, cette passerelle longuement attendue joue un rôle majeur et stratégique dans les déplacements actifs des citoyens de la ville d'Amos. L'utilisation de bois local en fait également un emblème pour la communauté. Soulignons l'équipe de projet : Émilie Sirard & Julien Laroche, Stantec, WSP, Construction Audet & Knight, Ville d'Amos, Goodfellow et Chantiers Chibougamau.

Ville de Beaupré (Capitale-Nationale)

Cecobois a remis le prix à M. Pierre Renaud, maire de la Ville de Beaupré pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction du Pavillon Van Bruyssel. Adjacent au centre multifonctionnel de la ville, ce pavillon servant d'aire de service et d'entrepôt reprend le langage architectural du bâtiment voisin. Le choix d'une structure en bois lamellé-collé vient renforcer la volonté de la Ville d'utiliser le bois dans ses nouvelles infrastructures. Soulignons l'équipe de projet : MDA, Stantec, Douglas Consultants, Unigertec, Ville de Beaupré, CLT Outaouais et Art Massif.

Ville de Disraeli (Chaudière-Appalaches)

Cecobois a remis le prix à M. Jacques Lessard, maire de la Ville de Disraeli, pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction de la Marina de Disraeli. En utilisant le bois dans le réaménagement de sa marina, la Ville s'est dotée d'infrastructures plus modernes et chaleureuses tout en rendant hommage à un matériau depuis longtemps associé au domaine de la navigation maritime. Soulignons l'équipe de projet : Lemay Côté Architectes, SCN-Lavalin, Constructions Olisa, Ville de Disraeli, Art Massif et Juste du Pin.

Ville de Dolbeau-Mistassini (Saguenay--Lac-Saint-Jean)

Cecobois a remis le prix à M. Pascal Cloutier, maire de la Ville de Dolbeau-Mistassini, pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction de la Caserne de pompiers. Ville centre du plus grand parterre forestier du Québec, le choix de la Ville d'imposer une structure en bois dans son devis de construction constitue une prise de position forte en faveur de l'utilisation du bois dans les bâtiments publics, particulièrement pour une caserne de pompier et un centre de mesure d'urgence. Soulignons l'équipe de projet : Groupe conseil Planitech, UNIGEC, Les Contructions Technipro, Ville de Dolbeau-Mistassini et Nordic Structures.

Ville de Neuville (Capitale-Nationale)

Cecobois a remis le prix à M. Simon Sheehy, conseiller municipal de la Ville de Neuville, pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction du Préeau au parc de la famille. Fruit d'un processus de conception intégrée, le Préau du parc de la famille, avec sa structure en bois lamellé-collé, permet à la Ville d'offrir à longueur d'année une infrastructure collective multifonctionnelle et chaleureuse à ses citoyens. Soulignons l'équipe de projet : Les architectes Jacques & Gervais, WSP, Groupe Espace Vie, Lévesque Construction, Englobe, Ville de Neuville et Charpentes Montmorency.

Ville de Terrebonne (Lanaudière)

Cecobois a remis le prix à Mme Nathalie Ricard, mairesse remplaçante de la Ville de Terrebonne, pour souligner le choix de l'arrondissement d'utiliser le matériau bois pour la construction du Poste de pompage Yves Blais. L'utilisation d'une structure en bois pour marquer l'extérieur de ce bâtiment industriel confère à ce dernier un aspect plus pavillonnaire et invitant en plus de lui permettre de bien s'implanter dans le cadre paysager du parc dans lequel il se trouve. Soulignons l'équipe de projet : VBGA Architectes, Ville de Terrebonne et Art Massif.

Ville de Montmagny (Chaudière-Appalaches)

Cecobois a remis le prix à M. Rémy Langevin, maire de la Ville de Montmagny, pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour la construction de la Scène extérieure de Montmagny. Mis en scène de multiples façons, le bois devient un élément signature qui renforce la qualité architecturale de cette structure publique tout en contribuant à l'intégration réussie de celle-ci dans le paysage de la ville. Soulignons l'équipe de projet : Lemay, Stantec, Scène Scapin, Jean-François Hardy - Consultant acoustique, Ville de Montmagny, Show Distribution, MEL innovation et Goodfellow.

Ville de Montréal, Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (Montréal)

Cecobois a remis le prix à Mme Émilie Thillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour souligner le choix de l'arrondissement d'utiliser le matériau bois pour la construction de l'Aménagement d'un site riverain et construction d'un pavillon d'accueil à énergie nette-zéro. Implanté dans un milieu naturel exceptionnel en milieu urbain, le Pavillon d'accueil du Parcours Gouin met en valeur le matériau bois qui est utilisé tant pour les parements intérieurs et extérieurs ainsi que pour le mur-rideau en bois massif. Soulignons l'équipe de projet : BBBL Architectes (maintenant membre du Groupe Provencher Roy, Stantec, Groupe Rousseau Lefebvre, Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Trespa, IC2 Technologies et Maibec.

Ville de Dollard-des-Ormeaux (Montréal)

Cecobois a remis le prix à Mme Sarah-Claude Magny, chef de section - gestion de projets et développement durable de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, pour souligner le choix de la Ville d'utiliser le matériau bois pour l'agrandissement du Centre communautaire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux. Avec sa structure en bois lamellé-collé laissée apparente à l'intérieur, l'agrandissement du Centre communautaire de Dollard-des-Ormeaux offre des espaces chaleureux et conviviaux aux citoyens en plus d'être une solution respectueuse de l'environnement. Soulignons l'équipe de projet : Héloïse Thibodeau architecte, Bureau d'Études Spécialisées (BES), Beaudoin Hurens, Ville de Dollard-des-Ormeaux et Nordic Structures.

Ville de Montréal, arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie (Montréal)

Cecobois a remis le prix à M. François William Croteau, maire de l'arrondissement Rosemont--La Petite-Patrie, pour souligner le choix de l'arrondissement d'utiliser le matériau bois pour la construction de LAPS. Faite à partir du bois récupéré des frênes de l'arrondissement ayant été abattus en raison de l'agrile du frêne, cette oeuvre visuelle, lumineuse et sonore, incluse dans la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal, a permis de faire revivre la mémoire du quartier. Soulignons l'équipe de projet : Architecturama, Frédéric Lavoie artiste visuel, Claude Perreault (résident de l'arrondissement), Regroupement Arts+Culture Rosemont - La Petite-Patrie, Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie et Atelier Clark.

À propos de Cecobois

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme dont la mission est de supporter et de faciliter l'utilisation accrue du bois en construction commerciale, institutionnelle et multirésidentielle au Québec, notamment dans une perspective de lutte aux changements climatiques et d'un développement économique responsable.

