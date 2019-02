Quectel s'associe à Deutsche Telekom afin d'élaborer une solution nuSIM intégrée





-- Quectel s'associe à Deutsche Telekom pour proposer une solution nuSIM qui permettra de répondre aux besoins du marché de l'Internet des objets qui demeure sensible aux coûts, les premiers modules nuSIM de Quectel seront disponibles sur le marché au cours du deuxième semestre de 2019 -- SHANGHAI, 21 février 2019 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions, premier fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS (système mondial de navigation par satellite), a annoncé la mise en place d'un partenariat avec Deutsche Telekom pour le lancement d'une solution nuSIM intégrée, soit une solution SIM (module d'identité d'abonné) intégrée novatrice spécialement conçue pour les appareils peu coûteux utilisés dans les applications mobiles de l'Internet des objets (IdO). Les premiers modules nuSIM de Quectel seront commercialisés au cours du deuxième semestre de 2019.

Le nuSIM intégré est une solution optimisée où la fonction SIM est placée directement dans la puce du module sans qu'il soit nécessaire qu'une carte SIM soit présente physiquement. Parfaitement adapté au réseau à liaisons sans fil à faible consommation énergétique et à la carte SIM, le nuSIM permet aux acteurs de la chaîne de valeur de l'IdO de réaliser des gains importants au chapitre des coûts, du temps et de l'espace. Le nuSIM est particulièrement bien adapté aux différents scénarios d'application de l'IdO tels que le comptage intelligent, les objets portables intelligents et autres secteurs de l'IdO qui requièrent une faible consommation électrique et une taille réduite.

La solution nuSIM diminuerait considérablement l'importance de la forme des appareils de l'IdO ainsi que les coûts logistiques traditionnellement associés aux modules SIM. La solution a des besoins matériels et logiciels minimaux et peut être déployée à l'aide d'un fichier crypté de petite taille dans le cadre du processus de production des modules. De plus, la conception minimaliste offre des fonctions internes optimisées et des interfaces avec une efficacité énergétique optimale, ce qui répondra certainement aux besoins des marchés verticaux émergents sensibles aux coûts et aidera les fabricants d'équipement d'origine à réduire les délais et les coûts associés à la commercialisation de leurs produits.

Une présentation scénique de la solution nuSIM aura lieu dans le cadre du MWC 2019, à Barcelone, au kiosque 3M31 de Deutsche Telekom le 27 février de 13 h à 13 h 45. Vous pourrez également profiter de l'occasion pour visiter le kiosque 5C11 de Quectel pour en savoir plus.

À propos de Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions est le premier fournisseur mondial de modules 5G, LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+) et GNSS. À titre de fournisseur professionnel de modules cellulaires et de développeur de technologies propres à l'IdO, Quectel est en mesure d'offrir un service centralisé pour les modules cellulaires de type IdO. Les produits de Quectel font l'objet d'une utilisation à grande échelle dans les domaines liés à l'IdO et aux applications M2M, dont le paiement, la télématique et le transport, l'énergie intelligente, la ville intelligente, la sécurité, la passerelle sans fil, le secteur industriel, les soins de santé, l'agriculture et la surveillance environnementale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web, ainsi que les pages LinkedIn, Facebook et Twitter de Quectel.

