CAEMM demande à la population d'inciter le gouvernement à accorder une exemption aux consommateurs de cannabis à des fins médicales

QUÉBEC, le 21 févr. 2019 /CNW/ - En marge de son offensive sur la taxation injuste du cannabis à des fins médicales, l'organisme Canadiens pour l'accès équitable à la marijuana médicale (CAEMM) fait appel à la population pour soutenir les patients et leurs familles en signant une pétition sur le site Web de l'Assemblée nationale. Cette pétition demande au gouvernement du Québec d'inclure dans le projet de loi 2, Loi resserrant l'encadrement du cannabis, une exemption pour les patients qui consomment du cannabis à des fins médicales dans tout lieu public où la réglementation autorise la consommation de tabac. Le projet de loi vise notamment à interdire la consommation de cannabis dans tous les lieux publics à travers la province.

Pour des dizaines de milliers de patients au Québec, la consommation quotidienne de cannabis médicinal permet de composer avec les symptômes de maladies graves tels que la douleur neuropathique intense, la spasticité et la neuropathie associées à la sclérose en plaques, la perte d'appétit chez les patients atteints du syndrome d'émaciation par le VIH et les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie. Ces personnes peuvent parfois en consommer plusieurs fois par jour pour soulager leurs symptômes, y compris dans des espaces publics.

« Nous croyons que lorsqu'il est prescrit, le cannabis devrait être sécuritaire, abordable, fiable et accessible », a déclaré le vice-président de CAEMM et patient sous traitement de cannabis médicinal, Gerald Major. « En plus des taxes injustes imposées sur le cannabis médicinal par les différents paliers gouvernementaux, les patients québécois auront maintenant un médicament légal et sécuritaire, mais aucun endroit public pour le consommer. L'utilisation de ce médicament ne devrait pas devenir une source de stress pour les personnes qui ont choisi d'utiliser des plantes pour améliorer leur qualité de vie. Au bout du compte, ce sont les patients qui en souffrent ».

Ces patients consomment leur médicament sous plusieurs formes, selon leurs besoins, puisque le temps de réponse varie selon le type de produit. Lorsqu'il est fumé ou vapoté, le cannabis peut agir sur le corps en 10 à 15 minutes, contrairement au temps de réponse de 60 à 90 minutes propre à l'ingestion d'huiles, de capsules ou de produits comestibles.

« Les bienfaits potentiels du cannabis médicinal jumelés à l'intérêt grandissant de la population pour ce médicament donnent au gouvernement une occasion d'être proactif et d'inclure dans la loi une exemption pour la consommation du cannabis à des fins médicales », a déclaré Antoine Roussel, porte-parole de CAEMM au Québec. « Cette exemption serait non seulement une reconnaissance des droits des patients sous traitement de cannabis médicinal, mais contribuerait également à réduire la stigmatisation entourant la consommation de ce médicament. »

CAEMM demande donc l'aide de la population pour défendre les droits des patients en disant au gouvernement du Québec qu'il doit permettre la consommation de cannabis à des fins médicales dans les lieux publics qui autorisent la consommation de tabac. Cliquez sur le lien ci-dessous et signez la pétition dès maintenant!

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7639/index.html

À propos du projet de loi 2

Déposé à l'Assemblée nationale en décembre dernier, le projet de loi 2 propose, entre autres, de hausser l'âge permis pour se procurer, posséder ou consommer du cannabis de 18 à 21 ans. Le projet de loi interdit également de consommer du cannabis dans tous les lieux publics au Québec.

À propos des Canadiens pour l'accès équitable à la marijuana médicale

Canadiens pour l'accès équitable à la marijuana médicale (CAEMM) est un organisme fédéral sans but lucratif et non partisan dirigé par des patients qui se consacre à la protection et à l'amélioration des droits des patients sous traitement de cannabis médicinal. CAEMM a pour objectif de permettre aux patients d'avoir accès à du cannabis médicinal de manière équitable et sécuritaire, en misant particulièrement sur l'aspect abordable. Pour en savoir plus, visitez le www.cfamm.ca

