GénérACTION, du Quartier des générations, verra le jour grâce à un soutien gouvernemental





Appel de projets intergénérationnels du Secrétariat à la jeunesse

MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, et Chantal Rouleau, ministre responsable de la région de Montréal, le Quartier des générations bénéficiera d'un soutien financier gouvernemental de 54 500 $ pour mettre sur pied le projet GénérACTION.

Situé à Ahuntsic, le Quartier des générations est un milieu de vie dynamique et multigénérationnel ouvert sur la communauté, qui permet la rencontre de toutes les générations, grâce à des espaces collectifs, à des activités rassembleuses et à différents types d'habitations.

Le projet financé vise la mise en place des initiatives multigénérationnelles avec les familles et les établissements scolaires du territoire. Des activités de cuisine, des projets d'agriculture urbaine, des cours d'introduction à l'informatique avec des jeunes et des activités sportives seront réalisés. Plus précisément, la somme, qui provient du Secrétariat à la jeunesse (SAJ), permettra à l'organisme d'embaucher une coordonnatrice ou un coordonnateur de mobilisation sociale.

Ce financement provient d'une mesure présentée dans le cadre du Plan économique du Québec de mars 2018 qui vise à encourager les initiatives favorisant l'émergence de projets pour appuyer les liens entre les générations. Il s'agit là d'une démonstration claire du désir du gouvernement de soutenir le dialogue entre les générations, un enjeu dont l'importance a été soulevée dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Les projets financés visent à favoriser le dialogue intergénérationnel, permettant ainsi de répondre au défi démographique qui guette le Québec d'ici les quinze prochaines années. GénérACTION fait partie des dix-huit projets retenus, puisqu'il s'inscrit directement dans les objectifs poursuivis par le SAJ.

Citations :

« Dans le cadre de mes fonctions d'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, je constate avec fierté le dynamisme des organismes que l'on retrouve dans toutes les régions du Québec. Partout, les jeunes sont en action et constituent un important vecteur de vitalité dans leur collectivité. Le dialogue intergénérationnel est une occasion incroyable pour les jeunes et les moins jeunes d'ouvrir leurs horizons, et je suis fier de soutenir des projets qui permettent cet échange. Je félicite le Quartier des générations pour leur projet prometteur et lui souhaite le plus grand des succès! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« Je suis heureuse d'annoncer que ce projet a été sélectionné afin de favoriser le dialogue entre les générations. Je me réjouis d'autant plus de voir qu'il verra le jour dans la belle région de Montréal. Notre gouvernement souhaite favoriser la création et la pérennité de projets porteurs qui profitent aux jeunes dans toutes les régions du Québec. Je ne souhaite que du succès au Quartier des générations pour la mise en oeuvre de cette brillante initiative. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la région de Montréal

Lien connexe :

www.jeunes.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 12:29 et diffusé par :