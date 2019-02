Une aventure terre-neuvienne vous attend - Porter dévoile l'horaire de ses vols pour Stephenville en 2019





TORONTO, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Porter Airlines a dévoilé l'horaire de ses vols pour 2019 à destination de Stephenville, Terre-Neuve et Labrador, comprenant 48 vols aller-retour avec Halifax, du 4 mai 2019 au 8 janvier 2020, avec des horaires variables selon les saisons.

« Nous sommes prêts à amorcer notre sixième année de service à Stephenville », a déclaré Robert Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « Cet itinéraire est important pour les résidents locaux et une occasion pour les visiteurs d'avoir accès à une région unique de la province. »

« Nous sommes heureux que Porter Airlines reconnaisse l'importance de l'aéroport de Stephenville en tant que plaque tournante essentielle pour les transports dans l'ouest de Terre-Neuve », a déclaré Joe Sheen, président du conseil d'administration.

En se rendant à Stephenville avec Porter, les voyageurs peuvent découvrir la beauté de la côte ouest de Terre-Neuve et profiter la culture locale distincte et d'une foule d'activités de plein air surprenantes.

Ces vols offrent également des correspondances à Ottawa et à l'aéroport Billy Bishop de Toronto sur le même appareil. D'autres destinations du réseau de Porter sont accessibles à partir de ces aéroports.

« Ce service favorisera un plus grand nombre de visites, des voyages d'affaires et d'investissements, contribuant ainsi à améliorer le bien-être économique de la région », a déclaré Brenda Martin, présidente-directrice générale et gestionnaire de l'aéroport de Stephenville.

Les vols durant la période de Noël ont été offerts pour la première fois en 2017, après quatre années d'un service estival grandement apprécié. Voici le calendrier des vols pour 2019 :

Printemps 2019 7 vols aller-retour (samedis; 4 mai - 15 juin) Été 2019 23 vols aller-retour (mercredis et samedis; 19 juin - 4 septembre) Automne 2019 11 vols aller-retour (samedis; 7 septembre - 16 novembre) Congé de Noël 2019 7 vols aller-retour (mercredis et samedis; 18 décembre - 8 janvier)

Les vols peuvent être réservés maintenant sur le site Web de Porter et par le biais des agences de voyages. Les renseignements concernant l'horaire complet sont disponibles à www.flyporter.com.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), de Myrtle Beach (en Caroline du Sud), et d'Orlando-Melbourne (en Floride).

Des forfaits vacances sont offerts par Évasions Porter à www.porterescapes.com , ou composez le (855) 372-1100 pour plus de précisions.

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram , Facebook et Twitter .

