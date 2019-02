Maxi et Flashfood s'unissent pour réduire le gaspillage alimentaire et la facture d'épicerie





L'application Flashfood permet aux clients de Maxi d'acheter des aliments approchant de leur date de péremption à prix réduit

MONTREAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La bannière Maxi, membre de la famille de Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L), franchit une nouvelle étape relativement à l'engagement de l'entreprise de réduire le gaspillage alimentaire. Elle vient en effet de s'associer à Flashfood afin de donner accès aux consommateurs à des denrées alimentaires approchant de leur date de péremption, tout en leur permettant de poser un geste concret pour l'environnement et d'économiser considérablement sur leur facture d'épicerie. Le prix de détail des produits qui leur sont offerts par l'entremise de l'application Flashfood est en effet réduit de jusqu'à 50 %. Actuellement à l'état de projet pilote dans quelques magasins, le programme sera déployé dans l'ensemble des magasins Maxi et Maxi & Cie de la province d'ici le mois d'avril. À noter que 25 magasins Provigo y participeront aussi.

« En tant que détaillant en alimentation, notre métier consiste à distribuer de la nourriture, et non à la gaspiller. Dans l'ensemble de nos magasins, nous cherchons toujours de nouvelles façons de réduire le gaspillage alimentaire et de permettre aux familles d'ajouter des aliments abordables et sains à leur panier d'épicerie, explique Patrick Blanchette, vice-président pour la bannière Maxi. Pour ce faire, nous devons continuer à chercher de nouveaux moyens d'innover. La décision de mettre à profit la technologie derrière l'application Flashfood est un autre exemple des efforts que nous déployons sans cesse afin de réduire à la fois l'impact environnemental des activités de nos magasins et la facture d'épicerie de nos clients. »

« Le gaspillage alimentaire c'est l'affaire de tous, tant les détaillants que les consommateurs. La beauté de cette application, c'est qu'elle permet aux deux parties de travailler main dans la main pour lutter contre le gaspillage alimentaire. L'équipe de direction des 25 premiers magasins Provigo qui participeront à ce projet sont très heureux de pourvoir bénéficier d'un outil supplémentaire pour limiter le gaspillage alimentaire. », affirme Sylvain Jodoin, directeur de groupe pour la bannière Provigo.

En utilisant l'application Flashfood, les clients auront accès chaque jour à un vaste éventail d'articles, allant des produits frais, incluant de la viande, des produits de boulangerie et des produits laitiers, aux produits d'épicerie courants. Les clients n'auront qu'à se rendre sur l'application, à sélectionner le magasin de leur choix, à réserver les articles qui les intéressent et à les payer directement via l'application. Il leur suffira par la suite de passer en magasin pour les récupérer dans la zone Flashfood désignée à cet effet, sans avoir à faire la file à la caisse.

D'ici le mois d'avril, le programme sera offert dans 113 magasins Maxi et 25 magasins Provigo.

La bannière Maxi s'est donné pour mission de Nourrir tout le monde. Cela signifie s'assurer d'offrir aux clients la meilleure valeur possible afin qu'ils puissent avoir accès à ce qui leur est essentiel, soit des produits de qualité, sains et abordables. Le programme Flashfood constitue pour Maxi un autre moyen d'atteindre cet objectif.

En 2018, Loblaw s'est engagée à réduire le gaspillage alimentaire généré par ses magasins détenus par la société de 50 pour cent d'ici 2025. Outre ce partenariat avec Flashfood, l'entreprise a entrepris pour y parvenir d'améliorer ses pratiques en matière d'achat, de procédures opérationnelles et de temps requis tout au long de la chaîne d'approvisionnement afin que les produits puissent demeurer frais, plus longtemps. De plus, Loblaw et ses bannières Maxi et Provigo collaborent avec le réseau des Banques alimentaires du Québec et le programme de Récupération en supermarché, afin d'aider à nourrir plus de gens dans le besoin et à limiter le gaspillage alimentaire.

Les consommateurs peuvent télécharger gratuitement l'application Flashfood disponible dans l'App Store ou sur Google Play.

