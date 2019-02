Un nouveau rapport de la GSMA souligne le rôle mondial de la connectivité intelligente





La GSMA a publié aujourd'hui un nouveau rapport intitulé "Connectivité intelligente: comment la combinaison de la 5G, de l'IA, du big data et de l'IdO est sur le point de tout changer" qui met en lumière la manière dont les réseaux 5G, l'intelligence artificielle (IA), les plateformes intelligentes et l'internet des objets (IdO) vont transformer la vie des gens et des entreprises du monde entier. S'appuyant sur de récents entretiens avec de hauts représentants de Deutsche Telekom, GSMA Intelligence, KT Corp, Telefonica et Vodafone, ce rapport détaillé explique comment la convergence de l'informatique et des communications entraînera une évolution progressive de la productivité en fournissant des services en temps réel à de multiples secteurs comme le divertissement, les transports et la fabrication. GSMA Intelligence estime que d'ici 2025 il y aura dans le monde 1,4 milliard de connexions 5G représentant plus de 15% du marché de la téléphonie mobile.

"La combinaison de la 5G, de l'IdO, du big data et de l'IA aura une incidence sur presque tous les aspects de notre vie quotidienne, depuis notre manière de nous distraire jusqu'à la façon dont nous apprenons et interagissons avec nos collègues, le tout soutenu par une hyper-connectivité omniprésente, a commenté Mats Granryd, directeur général de la GSMA. La fusion de ces technologies transformatrices entraînera des changements fondamentaux et connectera tout et tout le monde de manière intelligente pour un avenir meilleur."

Accès universel au divertissement numérique

Le rapport souligne comment les réseaux haut débit 5G vont enrichir le divertissement numérique et le rendre plus social, en proposant des applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les jeux et la télévision. Ils rendront également plus attrayants les événements en direct tels que les sports et les concerts en offrant des vues en direct à 360 degrés de n'importe quel point de la salle et en permettant aux téléspectateurs de regarder les émissions chez eux avec un casque de réalité virtuelle. Les jeux deviendront également plus interactifs et plus sociaux grâce aux sessions à plusieurs joueurs, à un graphisme HD réaliste et à la rapidité du débit internet, ce qui signifie que les joueurs pourront jouer n'importe où sans le coût ni les inconvénients liés au transport de matériel spécialisé.

Transports rapides et sûrs

Dans le secteur des transports, la 5G travaillera en harmonie avec d'autres technologies pour rendre les déplacements aussi sûrs et aussi fluides que possible. Les voitures, les vélos et les piétons communiqueront leurs positions en temps réel et les systèmes d'IA s'appuieront sur une connectivité intelligente pour indiquer aux véhicules quand ralentir et quand accélérer, ce qui rendra nos routes plus sûres et réduira les embouteillages. Les systèmes d'IA collecteront des données routières et sur les véhicules, sur la météo, les travaux routiers et les encombrements pour donner aux usagers de la route des conseils en temps réel sur leur itinéraire.

Connectivité industrielle

La connectivité intelligente devrait également entraîner une quatrième révolution industrielle dans laquelle les robots et les ordinateurs optimiseront la production et la maintenance dans les fabriques et les usines. La 5G associée à l'IdO et à l'AI captera les informations en temps réel, ce qui permettra de contrôler les machines à distance; la connectivité à l'échelle de l'usine augmentera l'efficacité et la valeur offerte par le fabricant aux clients.

Agriculture intelligente

La 5G aidera les agriculteurs à surveiller et à augmenter les rendements et la qualité des cultures en surveillant étroitement les conditions météorologiques et l'état du sol pour adapter l'utilisation des pesticides et des engrais. Les réseaux IdO mobiles surveilleront la pression dans les canalisations d'eau afin d'améliorer la détection des fuites et de préserver l'approvisionnement. La connectivité intelligente favorisera la réduction des déchets et contribuera à préserver les ressources de la planète en améliorant l'efficacité et l'adéquation entre l'offre et la demande.

Les opérateurs de téléphonie mobile avancent déjà à grands pas dans le déploiement et la fourniture de réseaux 5G; des réseaux commerciaux devraient être opérationnels dès cette année aux États-Unis, en Corée du Sud, aux Émirats arabes unis et en Chine. GSMA Intelligence prévoit que les réseaux 5G couvriront 40% de la population mondiale d'ici 2025, soit environ 2,7 milliards de personnes. La 5G induira de profonds changements dans le business model des opérateurs de téléphonie mobile qui intègrera la convergence de l'informatique et des communications pour produire des services en temps réel ou à la demande.

