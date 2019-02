Le Défi OSEntreprendre compte sur l'implication de 12 partenaires Bronze pour sa 21e édition!





QUÉBEC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - OSEntreprendre est fier d'être partenaire avec des organisations nationales oeuvrant auprès des jeunes du primaire à l'université ou des créateurs d'entreprise, et qui partagent l'objectif commun de contribuer à inspirer le désir d'entreprendre au Québec! Pour la 21e édition du Défi OSEntreprendre, l'organisme compte sur l'appui des partenaires Bronze suivants :

« Ces partenariats tissés avec ces acteurs-clés de l'éducation à l'esprit d'entreprendre et de l'entrepreneuriat contribuent activement au rayonnement de personnalités et d'initiatives inspirantes dans le cadre du grand mouvement qu'est le Défi OSEntreprendre. » souligne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Rappelons que le Défi OSEntreprendre se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. La 21e édition culminera avec le Gala des Grands Prix Desjardins le 12 juin 2019 au Palais Montcalm à Québec. Date limite d'inscription : 12 mars 2019, 16 h.

À propos

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l'université et celles des créateurs d'entreprise. Il est rendu possible grâce à l'engagement financier de partenaires visionnaires : le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition féminine, Québecor, Vidéotron Affaires, Énergir, l'Ordre des CPA du Québec, Saputo, Spektrum Media et Les Affaires.

