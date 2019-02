Express Scripts Canada renouvelle son contrat avec iA Groupe financier





Express Scripts Canada consolide ses liens d'affaires avec iA Groupe financier à titre de fournisseur de services de gestion de régimes

MISSISSAUGA, ON, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Express Scripts Canada a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son contrat à titre de gestionnaire de régimes d'assurance médicaments avec son client de longue date, iA Groupe financier.

« iA Groupe financier est fier de poursuivre sa relation de longue date avec Express Scripts Canada et de continuer d'offrir à ses clients d'assurance collective un programme de gestion des régimes d'assurance médicaments efficient et novateur », a affirmé Martin Bélanger, vice-président principal, Solutions d'assurance et d'épargne collectives et marchés spéciaux, à iA Groupe financier.

iA Groupe financier est l'une des sociétés d'assurance collective les plus importantes au Canada. Le renouvellement de ce contrat entre iA Groupe financier et Express Scripts Canada est le reflet d'une entente fructueuse qui a commencé en 2003.

« Express Scripts Canada apprécie la confiance qu'iA Groupe financier continue de lui témoigner », a déclaré le Dr Dorian Lo, président d'Express Scripts Canada « Notre relation d'affaires se poursuit depuis près de deux décennies, et nous nous réjouissons de l'engagement d'iA Groupe financier à promouvoir nos solutions novatrices et à offrir des services à valeur ajoutée aux promoteurs de régimes et aux assurés. »

À propos d'Express Scripts Canada

Express Scripts Canada, le plus important gestionnaire de régimes de soins de santé au pays, est reconnue comme l'une des entreprises les plus novatrices au monde. Nous comptons parmi nos clients des sociétés d'assurance de premier plan, des tiers administrateurs et des organismes gouvernementaux. Nous collaborons avec eux à l'élaboration de solutions de pointe en matière de soins de santé dans un contexte de contrôle des coûts. Express Scripts Canada fournit des services de gestion active des régimes à plus de 7 millions de Canadiens et traite plus de 100 millions de demandes de règlement d'assurance médicaments, soins dentaires et soins médicaux complémentaires. Grâce à son expertise clinique, à son approche centrée sur le patient et à ses méthodes exclusives de veille de la clientèle, Express Scripts Canada incite les participants à prendre de meilleures décisions sur le plan de leur santé et aide les promoteurs à mieux gérer et à réduire les coûts des régimes d'assurance médicaments. Express Scripts Canada est une filiale d'Express Scripts, une société de gestion des soins de santé qui propose des services novateurs, notamment en matière de médicaments et de soins médicaux, afin d'améliorer l'état de santé général de la population.

SOURCE Express Scripts Canada

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 08:00 et diffusé par :