Une infrastructure autoroutière nommée en l'honneur de Jean Alfred

Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera de nouveaux vols saisonniers quotidiens entre Calgary et London, qui seront assurés du 24 juin à la mi-octobre 2019. Ces vols seront exploités par A319 d'Airbus d'Air Canada Rouge, qui offre le choix...

Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente par Chorus Aviation Capital visant l'acquisition d'un portefeuille de six avions assortis de contrats de location, soit deux ATR 72 600 loués à Azul du Brésil et...