BELLUS Santé présente ses faits saillants de 2018 et son plan d'affaires pour 2019





- Annonce ses résultats financiers et opérationnels pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 -

LAVAL, QC, le 21 févr. 2019 /CNW/ - BELLUS Santé inc. (TSX: BLU) (« BELLUS Santé » ou « la société »), une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments ciblant des maladies pour lesquelles il existe d'importants besoins médicaux non comblés, a présenté aujourd'hui ses réalisations de 2018 et ses priorités pour 2019. La société a également annoncé ses résultats financiers et opérationnels pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018. Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans le présent communiqué sont exprimés en dollars canadiens.

« Les résultats positifs de la phase 1 renforcent notre position selon laquelle notre médicament candidat phare, le BLU-5937, a le potentiel d'être le meilleur médicament de sa catégorie pour le traitement de la toux chronique », a mentionné Roberto Bellini, président et chef de la direction de BELLUS Santé. « Le financement de 35 millions $ complété en décembre nous place également dans une position favorable afin que d'importants jalons soient à nouveau atteints cette année, notamment le début de notre étude de phase 2 à la mi-2019. »

Plan d'affaires pour 2019

Les priorités de BELLUS Santé pour 2019 seront axées sur les activités suivantes :

Débuter une étude clinique de phase 2 pour le BLU-5937 chez des patients souffrant de toux chronique à la mi-2019. Les résultats principaux sont attendus à la mi-2020.

L'étude clinique de phase 2 sera une étude croisée à doses progressives pour évaluer l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité du BLU-5937 chez des patients souffrant de toux chronique, ainsi que pour confirmer la posologie optimale. Il est prévu qu'un total de 50 patients souffrant de toux chronique réfractaire seront recrutés dans environ 10 sites cliniques situés au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Poursuivre les activités du BLU-5937 qui permettront de préparer le programme en vue des stades de développement clinique avancés.

Présenter les résultats de la phase 1 du BLU-5937 lors de conférences médicales.

Développer le programme BLU-5937 pour une expansion potentielle vers d'autres indications impliquant les récepteurs P2X3.

Faits saillants de 2018

A annoncé les résultats positifs principaux de l'étude clinique de phase 1 pour le BLU-5937, le médicament candidat phare de la société pour le traitement de la toux chronique.

Il a été démontré que le BLU-5937 est sûr et bien toléré, et il n'a entraîné aucune perte de goût aux doses thérapeutiques anticipées. Les résultats confirment les attentes de la société quant à l'absence d'effet ou l'effet très limité du BLU-5937 sur la perception du goût aux doses thérapeutiques anticipées. Le profil d'effets secondaires bénin, combiné à l'effet antitussif démontré dans plusieurs études précliniques, renforcent davantage la position de la société selon laquelle le BLU-5937 a le potentiel d'être le meilleur médicament de sa catégorie pour les patients souffrant de toux chronique.



A complété un financement de 35 millions $, avec OrbiMed comme principal souscripteur.

Le 18 décembre 2018, la société a émis 36 842 105 nouvelles actions ordinaires au prix de 0,95 $ par action pour un produit brut total de 35 millions $ (« le Placement »). Le Placement, dont OrbiMed a été le principal souscripteur, a également été souscrit par New Leaf Venture Partners, First Manhattan Co., Samsara BioCapital, Fonds de solidarité FTQ, AppleTree Partners et Amzak Health.



A obtenu des brevets pour le BLU-5937 dans tous les principaux marchés pharmaceutiques.

Des brevets ont été accordés par l'Office européen des brevets et l'Office des brevets du Japon en 2018, en plus des brevets accordés aux États-Unis et en Chine en 2017, pour les droits couvrant la composition de matières du BLU-5937 jusqu'en 2034. En outre, la société a prolongé la durée des brevets du BLU-5937 jusqu'en 2038 en obtenant un nouveau brevet américain revendiquant la sélectivité des récepteurs P2X3 comme moyen de minimiser les effets sur le goût.



A nommé un conseil consultatif clinique (« CCC ») de renommée internationale chargé de fournir des conseils stratégiques et du soutien quant au développement du programme BLU-5937.

Le CCC est composé de cliniciens chefs de file hautement respectés dont le travail a influencé le traitement et la prise en charge de la toux chronique. La présidente du CCC est la Dre Jaclyn Smith, MB, ChB, FRCP, PhD, professeure de médecine respiratoire à l'Université de Manchester au Royaume-Uni et consultante honoraire au University Hospital of South Manchester NHS Foundation Trust.



A terminé l'exercice avec des espèces, quasi-espèces et placements à court terme totalisant 48,9 millions $.

La position de liquidité devrait permettre à la société de financer ses activités pour plus de deux ans.

Aperçu des résultats financiers



Exercice terminé le

31 décembre 2018 Exercice terminé le

31 décembre 2017

(en milliers de dollars, sauf pour les montants par action) Produits 35 $ 165 $ Frais de recherche et développement, nets (6 532)

(3 321)

Frais généraux et administratifs (3 409)

(2 529)

Produits financiers nets 741

19

Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle à recevoir 81

--

Gain réalisé sur la vente du placement dans FB Health --

1 909

Gain sur la vente d'une filiale --

1 944

Charge d'impôt différé --

(61)

Perte nette pour l'exercice (9 084) $ (1 874) $ Perte de base et diluée par action (0,08) $ (0,03) $

Les frais de recherche et développement, nets des crédits d'impôt à la recherche, se sont chiffrés à 6 532 000 $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, comparativement à 3 321 000 $ pour l'exercice précédent. L'augmentation est principalement attribuable aux dépenses plus élevées encourues relativement au développement du BLU-5937, le médicament candidat phare de la société pour le traitement de la toux chronique, y compris pour l'étude clinique de phase 1 complétée par la société en 2018.





Les frais généraux et administratifs se sont chiffrés à 3 409 000 $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, comparativement à 2 529 000 $ pour l'exercice précédent. L'augmentation est principalement due à la charge de rémunération à base d'actions plus élevée liée au régime d'options sur actions ainsi qu'aux régimes d'unités d'actions différées de la société.





Les produits financiers nets se sont élevés à 741 000 $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, comparativement à 19 000 $ pour l'exercice précédent. L'augmentation est principalement attribuable aux intérêts créditeurs plus élevés dus à l'augmentation de la position d'espèces, de quasi-espèces et de placements à court terme de la société suite au placement d'actions ordinaires en décembre 2017 ainsi qu'au gain de change issu de la conversion des actifs nets monétaires de la société libellés en dollars américains.





Le gain réalisé sur la vente du placement dans FB Health s'est chiffré à 1 909 000 $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 et est lié à la vente de la participation en actions de la société dans FB Health S.p.A.





est lié à la vente de la participation en actions de la société dans FB Health S.p.A. Le gain sur la vente d'une filiale s'est chiffré à 1 944 000 $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 et est lié à la vente de Thallion Pharmaceutiques inc., la filiale en propriété exclusive de la société.

Au 31 décembre 2018, la société disposait d'espèces, de quasi-espèces et de placements à court terme totalisant 48 906 000 $, comparativement à 23 888 000 $ au 31 décembre 2017.

Les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 seront disponibles sous peu sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de BELLUS Santé (www.bellushealth.com)

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments ciblant des maladies pour lesquelles il existe d'importants besoins médicaux non comblés. Le médicament candidat phare de la société est le BLU-5937, développé pour le traitement de la toux chronique. Le BLU-5937, un antagoniste très sélectif des récepteurs P2X3, a le potentiel d'être le meilleur médicament de sa catégorie pour les patients qui souffrent de toux chronique et qui ne répondent pas aux traitements actuels.

La toux chronique est une toux qui persiste pendant plus de huit semaines et est associée à d'importants effets sociaux, psychosociaux et physiques néfastes affectant la qualité de vie. Une étude de marché menée par Bluestar BioAdvisors (anciennement connu sous le nom de Torreya Insights) pour le compte de la société a conclu qu'aux États-Unis seulement, plus de 26 millions d'adultes souffrent de toux chronique, et plus de 2,6 millions de ces patients ont une toux chronique réfractaire qui dure depuis plus d'un an.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits qui sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada. Ces énoncés, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé inc. Ces facteurs de risque comprennent, notamment : la capacité d'élargir et de développer son portefeuille de projets, la capacité d'obtenir du financement, l'effet de la conjoncture économique en général, la conjoncture dans l'industrie pharmaceutique, les changements réglementaires dans les territoires où BELLUS Santé inc. fait des affaires, la volatilité du marché boursier, les fluctuations de coûts, les changements dans l'environnement concurrentiel découlant des regroupements, l'atteinte du taux d'épuisement des fonds prévu, les paiements potentiels/résultats liés aux ententes d'indemnité et aux droits à une valeur conditionnelle, l'atteinte des jalons prévus pour les essais précliniques et cliniques et le fait que les résultats réels puissent différer à la suite de la vérification définitive et du contrôle de la qualité des données et des analyses. En outre, la durée du processus de développement des médicaments candidats de BELLUS Santé inc., la taille de leur marché et leur valeur commerciale, ainsi que le partage des produits entre BELLUS Santé inc. et ses partenaires potentiels provenant des revenus futurs potentiels, le cas échéant, dépendent d'un certain nombre de facteurs. Par conséquent, les résultats et événements réels futurs peuvent différer sensiblement des résultats et événements anticipés exprimés dans les énoncés prospectifs. Même si BELLUS Santé inc. est d'avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu'elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils sont faits, et BELLUS Santé inc. n'a pas l'obligation et décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu'elle n'y soit tenue en vertu de la législation ou de la réglementation applicable. Veuillez consulter les documents publics déposés par BELLUS Santé inc. auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris la notice annuelle, pour connaître d'autres facteurs de risque susceptibles d'avoir une incidence sur BELLUS Santé inc. et ses affaires.

SOURCE BELLUS Santé inc.

