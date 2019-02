Le Canadien Mark Arendz remporte le bronze à l'épreuve de biathlon des Championnats du monde de ski paranordique





Derek Zaplotinsky obtient son meilleur résultat en carrière avec une quatrième place

PRINCE GEORGE, BC, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Le Canadien Mark Arendz a complété son tour du chapeau de médailles mercredi, à mi-parcours des Championnats du monde de ski paranordique de 2019, après avoir remporté une médaille de bronze au sprint du biathlon à Prince George, en Colombie-Britannique.

L'athlète de 28 ans a ajouté une médaille de bronze à sa médaille d'argent en ski de fond et à sa médaille de bronze en biathlon, remportées plus tôt cette semaine. Arendz a terminé la course masculine de 7,5 kilomètres avec un temps de 21: 04,5, ce qui porte son total de médailles de championnats du monde en carrière à 11.

«Je suis vraiment heureux avec comment ça s'est déroulé aujourd'hui. J'ai commencé en force et j'ai essayé de mettre de la pression sur les autres gars en ski, mais quand nous somme tous sans faute (au tir), c'est difficile, a dit Arendz. «Je suis vraiment heureux avec le tir aujourd'hui. Un de mes tirs était un peu limite, un peu dans la zone de danger, mais ça s'est bien passé. »

Benjamin Daviet a poursuivi sa domination des Championnats du monde 2019, fixant le temps de battre à 20: 17,0.

Arendz, de Springton, sur l'Île-du-Prince-Édouard, a terminé à cinq secondes de la médaille d'argent remportée par l'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi, qui a terminé avec un temps de 20: 59,1.

Les trois médaillés ont tous été parfaits lors de leurs deux arrêts au champ de tir.

«Quand j'ai vu que personne n'avait raté de cibles, je savais que ça allait se résumer à la course sur les skis », a déclaré Arendz.

«Il me manque encore quelques détails que j'espère peaufiner. C'est formidable de concourir ici au Canada. Je pense que c'est l'un des meilleurs lieux communautaires que nous ayons au pays. Cette communauté vient nous encourager. Nous avons ressenti cette présence ici toute la semaine, alors ce fut un plaisir de courir devant eux. »

Kyle Barber, de Lively, en Ontario, a terminé 10e avec un temps de 27:50,1 (3+1).

Plus tôt dans la journée, le Canadien Derek Zaplotinsky a terminé quatrième de la course masculine de 7,5 km en skis assis. Zaplotinsky, de Smokey Lake, en Alberta, a complété les trois boucles de la piste de 2,5 km en 26: 04,1.

«C'est génial de pouvoir enfin réussir une bonne course de biathlon », a déclaré Zaplotinsky.

«Le tir était bon et le ski vraiment bon aussi. Je suis vraiment fatigué en ce moment mais vraiment heureux. J'ai tout donné pour cette course. »

L'athlète âgé de 23 ans, qui n'en est qu'à sa troisième saison au sein de l'équipe nationale de développement, a atteint neuf cibles sur dix lors de ses deux arrêts au champ de tir mercredi. Les athlètes sont obligés de skier une boucle de pénalité de 100 mètres pour chaque tir manqué.

Zaplotinsky a également obtenu sa meilleure performance en carrière à une course de ski de fond lundi, lorsqu'il a terminé cinquième de l'épreuve de distance moyenne.

«L'objectif était de reproduire ma course de ski de fond de distance moyenne», a déclaré l'athlète paralympique des Jeux de 2018, qui a profité des températures chaudes. «Nos techniciens ont fait un excellent travail pour préparer les skis aujourd'hui. Je vais me reposer et me préparer pour demain. »

L'Ukrainien Taras Rad a été parfait au tir et a remporté la médaille d'or avec un temps de 24: 04,2 dans la division de ski assis. L'Allemand Martin Fleig a terminé deuxième en 24: 19,4, tandis qu'Aaron Pike, des États-Unis, a remporté la médaille de bronze avec 25: 39,7.

La Canadienne Brittany Hudak a terminé sixième du sprint féminin de biathlon debout. Hudak, de Prince Albert, en Saskatchewan, a raté un tir lors de sa première des deux rondes de tir, terminant avec un temps de 21: 53.2 (1 + 0). Emily Young, de North Vancouver, a terminé huitième en 22: 36,6 (0 + 1).

L'Ukrainienne Liudmyla Liashenko a remporté la course de la compétition debout avec un temps de 19: 47,2 (0 + 1).

Grâce aux trois médailles d'Arendz et aux médailles d'or et d'argent remportées par Collin Cameron, le Canada a maintenant cinq podiums aux Championnats du monde de ski paranordique de 2019.

Résultats complets du sprint de biathlon: https://bit.ly/2GE6iTM

