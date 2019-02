Opanga Networks annonce un logiciel d'apprentissage machine, de nouvelle génération pour la densification des réseaux





Opanga Networks, fournisseur leader du secteur, des innovations Big Software pour la densification des réseaux mobiles, a annoncé aujourd'hui la plateforme N2000 nouvelle génération, qui fournira des efficiences financières encore plus importantes pour les opérateurs mobiles, via une mise à jour logicielle, permise rapidement par une fenêtre de maintenance. La plateforme N2000 est l'expansion de capacité mobile la moins coûteuse au monde, la nouvelle génération augmentant les efficiences réseau de 50 % supplémentaires.

N2000 est la plateforme d'apprentissage machine d'Opanga, capable d'identifier d'importants flux de données tels que les flux vidéo (les « Elephant Flows », ou flux considérables), et de leur permettre de s'auto-organiser intelligemment dans le coeur mobile, les empêchant ainsi de submerger le réseau sans fil. Ces applications vidéo constituent le principal moteur des dépenses d'investissement RAN, des dépenses d'exploitation, et de la qualité du réseau pour les opérateurs mobiles aujourd'hui.

« Les opérateurs ont besoin d'adopter de nouvelles stratégies pour densifier leurs réseaux et maintenir l'expérience client », a déclaré Dave Gibbons, PDG d'Opanga. « La réponse à ce besoin réside dans une technologie d'apprentissage machine compatible avec le Big Software, et déployée dans le coeur mobile. La plupart des opérateurs mobiles dépensent une grande partie de l'argent de leurs actionnaires dans des efforts d'absorption de l'impact de la vidéo sur leurs réseaux, en bâtissant davantage de réseaux. Le logiciel constitue un remède beaucoup plus efficace à l'impact de la vidéo sur les réseaux mobiles. La vidéo constitue un problème logiciel, auquel on peut répondre plus avantageusement par une solution logicielle. »

La solution première génération de la société basée à Seattle a été déployée au niveau mondial dans les réseaux 3G et 4G, fournissant aux opérateurs les améliorations cruciales de l'efficience des réseaux, et sera tout aussi applicable pour les opérateurs qui ouvrent la voie à la 5G. Les opérateurs observent constamment une augmentation moyenne de 50 % du débit de l'utilisateur, par rapport à l'infrastructure réseau existante, lorsque la plateforme N2000 est déployée, et il est prévu que cette nouvelle version permette à ces augmentations d'atteindre un débit 75 % plus rapide.

« Nos clients ont lancé la plateforme N2000, et ont immédiatement réduit leur plan de construction de réseaux », a déclaré M. Gibbons. « Ils ont réalisé que la nécessité de suivre le rythme des demandes croissantes en trafic, de même que celle de fournir une meilleure expérience et des vitesses de données supérieures pouvaient être satisfaites à court terme, pour des coûts considérablement moins élevés, en utilisant une intelligence logicielle dans le coeur mobile. »

La solution d'Opanga intervient à l'heure où le marché souffre fréquemment d'inefficiences, ce qui crée l'opportunité d'une rupture concurrentielle via le déploiement de l'apprentissage machine Big Software. Les stratégies traditionnelles de déploiement de réseaux face à la croissance du trafic consistaient jusqu'à présent à rajouter des infrastructures de réseaux, à adapter la taille des réseaux à la charge de trafic actuelle et prévue, en ajoutant des sites cellulaires, ainsi qu'en déployant un spectre supplémentaire, ce qui constitue un effort à la fois coûteux et chronophage.

Dans un environnement au sein duquel le RMPU est en déclin tandis que les coûts augmentent, les stratégies traditionnelles ne sont plus viables, d'autant que les directeurs financiers exigent une maîtrise des dépenses d'investissement ainsi qu'une croissance du BAIIA pour satisfaire à la valorisation des actions et à la performance des dividendes.

« Les opérateurs doivent faire en sorte que leur capital soit davantage exploité en augmentant l'efficience de leurs actifs de réseaux sans fil, d'ores et déjà déployés, » a poursuivi M. Gibbons. « Nos clients sont de plus en plus axés sur la réduction des dépenses d'investissement et des dépenses d'exploitation, associées aux constructions perpétuelles de RAN. Ils exigent des solutions logicielles permettant la délivrance d'un trafic supérieur sur le réseau et dans le spectre qu'ils ont d'ores et déjà déployés. »

À l'heure où les opérateurs mobiles changent de culture et d'état d'esprit, passant de la construction de réseaux physiques plus étendus, à l'utilisation du Big Software pour gérer la croissance des données, ils ouvrent la porte à une performance financière d'un niveau inédit. Enfin, le Big Software supplante la stratégie passée de bâtir des réseaux plus vastes (« build bigger networks »), et ouvre la voie à des gains d'efficience considérables, ainsi qu'aux avantages financiers liés à la maîtrise des dépenses d'investissement et à la croissance du BAIIA.

À propos d'Opanga Networks

Opanga Networks est une entreprise de solutions logicielles qui conquiert la densification du réseau en exploitant le coeur mobile via des techniques d'apprentissage machine innovantes, pour créer une capacité virtuelle et réduire les dépenses d'investissement. Opanga est la première entreprise à lancer des solutions qui atténuent l'impact négatif des Elephant Flows (flux considérables) sur les performances réseau sans nuire à l'expérience vidéo, et à déployer dans le coeur mobile des mises à niveau de réseau qui ne nécessitent pas de capacité matérielle supplémentaire. Opanga propose la seule solution de densification du RAN pouvant être déployée sur l'ensemble du réseau en quelques heures seulement.

