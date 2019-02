Raviver la merveille des aéroports du Canada





Lors de votre première visite, il est indéniable que vous ressentez de l'excitation, de l'impatience et de la magie à l'aéroport. Le Conseil des aéroports du Canada (CAC) tient à rappeler aux Canadiens l'émerveillement que vous avez éprouvé en entrant dans un aéroport en lançant leur nouvelle campagne numérique, Là où tout commence.

Là où tout commence est la plus récente campagne de marketing bilingue du CAC, qui sera présentée en ligne et dans les aéroports partout dans le pays. Les publicités de la campagne suscitent l'admiration et l'enthousiasme qu'un enfant ressent lorsqu'il visite un aéroport pour la première fois. Pour de nombreux voyageurs fréquents, les aéroports servent simplement de point d'entrée vers la prochaine destination. Là où tout commence a pour but d'inspirer et de rappeler aux voyageurs fréquents l'excitation et les possibilités qui existent dans un aéroport. Chaque annonce présente des réactions réconfortantes, de beaux visuels d'aéroport et une sélection de la technologie impressionnante qui vit dans les aéroports du Canada.

Il s'agit d'une nouvelle orientation pour le CAC. Les campagnes précédentes ont parlé des faits et des chiffres de l'impact économique positif des aéroports sur les communautés locales.

"Nous sommes fiers des aéroports du Canada. Ils servent de plaque tournante pour les affaires et la technologie, ainsi que de porte d'entrée vers l'enthousiasme et l'aventure", déclare Sam Samaddar, directeur de l'aéroport international de Kelowna et président du CAC. "Grâce à cette campagne, nous espérons raviver l'enthousiasme des grands voyageurs pour les voyages, que ce soit pour les affaires, les loisirs ou l'exploration."

La campagne est appuyée par les aéroports internationaux et régionaux partout au Canada. Bon nombre d'entre eux ont généreusement fait don de panneaux d'affichage numériques et imprimés sur place, ainsi que de leurs propres réseaux sociaux, pour aider à partager le message avec les voyageurs.

Là où tout commence se déroulera sur différentes plateformes jusqu'en juin 2019. Suivez l'expérience Là où tout commence sur les réseaux sociaux du CAC ou ici.

