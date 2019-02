Les Métaux Canadiens annonce la nomination d'un nouveau président du conseil d'administration





MONTRÉAL, 20 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux Canadiens Inc. (« CME » ou «la Société ») (CSE : CME) est heureuse d'annoncer une nomination importante à sa société. M. Michel G. Gagnon, administrateur de CME depuis plusieurs années, a été nommé président du conseil d'administration.



Homme d'affaires de renom, Michel G. Gagnon a occupé de nombreux postes de direction dans les industries du métal et de l'énergie au cours des 30 dernières années. Il a joué un rôle déterminant dans la croissance des activités d'Aluminerie Alouette au cours des dix dernières années, alors qu'il était vice-président, Finances et développement des affaires. Michel est spécialiste de la gouvernance d'entreprise et siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés privées et publiques. Il est également membre de l'Institut des administrateurs de sociétés.

« CME est honoré d'accueillir ce gestionnaire exceptionnel en tant que Président de son conseil d'administration », a déclaré Stéphane Leblanc, chef de la direction de la société. « Sa réputation, son expérience et son réseau de contacts entre les principaux acteurs du secteur des ressources naturelles, des métaux et de l'énergie contribueront de manière significative au développement des activités de CME et à la reconnaissance de son potentiel économique, environnemental et social », a conclu Stéphane Leblanc.

« Grâce à son portefeuille d'actifs diversifié, CME dispose d'un potentiel de croissance solide dans diverses ressources stratégiques, raison pour laquelle elle résume bien avec mes compétences et mon expérience en développement des affaires », a déclaré Michel G. Gagnon.

À propos de Les Métaux Canadiens Inc.

Les Métaux Canadiens est une société de ressources diversifiée axée sur la création de valeur pour les actionnaires grâce au développement de portefeuilles de minéraux industriels à grande échelle dans des produits et des compétences spécifiques qui alimenteront la nouvelle économie énergétique. La société est particulièrement bien placée pour poursuivre cette stratégie dans le domaine des actifs en silicium, en métaux précieux et en métaux de base.

Pour plus d'informations, svp rejoindre:

René Boisvert

Président,

Courriel: rboisvert@canadianmetalsinc.com

819-692-6956



Stéphane Leblanc

Chef de la direction,

Courriel: sleblanc@canadianmetalsinc.com



Site Web: www.canadianmetalsinc.com









Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations incluses dans ce document peuvent constituer des "déclarations prospectives". Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant des événements, conditions ou résultats futurs, notamment en relation avec l'étude de préfaisabilité, son financement, la création d'emplois, les investissements pour compléter le projet et la performance, la production et usine, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que "peut", "doit", "planifier", "croire", "s'attendre à", "estimer", "penser", "continuer", "devrait" , "sera", "pourrait", "a l'intention", "anticipe" ou "futur", ou les formes négatives de celles-ci ou des variantes similaires. Ces déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses et analyses faites par la direction à la lumière de leurs expériences et de leur perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs qu'ils jugent appropriés dans les circonstances. Ces énoncés sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses, y compris ceux mentionnés dans les documents d'information continue de la société, que l'on peut trouver sous son profil sur SEDAR (www.sedar.com). Bon nombre de ces risques et incertitudes échappent au contrôle de la Société et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En faisant de telles déclarations prospectives, la direction s'est fondée sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses importants, sur la base des informations actuellement disponibles, pour lesquelles il n'existe aucune assurance que ces informations se révéleront exactes. Tous les énoncés prospectifs sont expressément qualifiés dans leur intégralité par les avertissements énoncés ci-dessus. La Société n'a aucune obligation et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige expressément.

Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent la responsabilité quant à l'exactitude de ce communiqué de presse.

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 07:30 et diffusé par :