Les ministres Danielle McCann et Lionel Carmant annoncent un forum de consultation sur les jeunes et la santé mentale





QUÉBEC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, annoncent la tenue du Forum de consultation Jeunes et santé mentale, qui se tiendra au printemps 2019.

Dans le cadre de ce Forum, le gouvernement invitera des jeunes et des familles touchées par des troubles mentaux, des experts du milieu communautaire et de la recherche, des proches, des infirmières, des travailleurs sociaux, des médecins psychiatres et d'autres professionnels. Les différents acteurs concernés pourront échanger et partager leur expérience et leur expertise en présence de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Citations :

« La santé mentale est un dossier que notre gouvernement s'est engagé à mettre au coeur de ses priorités. J'ai notamment rencontré, au cours des dernières semaines, des parents endeuillés à la suite du décès d'un enfant aux prises avec des troubles mentaux. Je suis très sensible à cette détresse qui est vécue. Ce premier Forum de consultation Jeunes et santé mentale est la pierre d'assise qui nous permettra d'agir avec efficacité afin de trouver des solutions concrètes, pouvant être déployées rapidement pour mieux soutenir les familles touchées par ces situations. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La contribution de tous à ce Forum sera très précieuse pour les travaux à venir. Nous écouterons attentivement tous ceux et celles qui seront invités à venir s'exprimer et à partager leurs préoccupations et leurs idées. C'est tous ensemble que nous parviendrons à redonner à la santé mentale la place importante qui lui revient dans l'offre de soins et des services aux personnes vulnérables, tout particulièrement à nos jeunes et à leurs proches. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Ce premier Forum se concentrera d'abord sur la santé mentale des jeunes, car ils en sont les premiers touchés. Il s'inscrira toutefois dans une démarche plus large visant la mise en oeuvre d'autres moyens qui permettront d'aborder la santé mentale dans sa globalité.

Rappelons que les premiers signes de problèmes de santé mentale apparaissent chez 75 % des personnes avant l'âge de 25 ans, dont 50 % avant l'âge de 14 ans. C'est donc 1 jeune sur 5 qui souffre de problèmes de santé mentale.

Le Forum de consultation Jeunes et santé mentale permettra notamment d'amorcer les travaux afin d'actualiser le plan d'action du Québec en matière de santé mentale. La date du Forum sera précisée sous peu.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 14:30 et diffusé par :