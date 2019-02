Avis aux médias - Conférences de presse de la Coalition Solidarité Montérégie





MONTÉRÉGIE, QC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la journée mondiale de la justice sociale, la Coalition Solidarité Montérégie invite les médias de la région à trois conférences de presse qui auront lieu en simultané à Saint-Hyacinthe, Valleyfield et Longueuil. La Coalition Solidarité Montérégie souhaite présenter les priorités retenues en matière de justice sociale. Elle réclame notamment des actions concrètes du gouvernement en matière d'environnement, de services publics, de financement des organismes communautaires autonomes, de conditions de travail et revendique la mise sur pied d'une assurance médicaments publique et universelle.

Évènement : Conférences de presse Date : Le 20 février 2019 Heure et Endroits : 11h30 11h30 13h30 Longueuil : Au Bloc de Macadam Sud, 895 Ste-Hélène

Salaberry-de-Valleyfield : 350, boul. Mgr Langlois

Saint-Hyacinthe : CSN St-Hyacinthe, 2000 rue Girouard Ouest, suite 201

La Coalition Solidarité Montérégie pour les services publics et les programmes sociaux est formée d'organisations locales et régionales oeuvrant en Montérégie. Parmi celles-ci on compte :

La Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M)

La Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de la Montérégie

La Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM)

Le Conseil central de la Montérégie - CSN

Le Conseil régional FTQ Montérégie

Le syndicat de Champlain (CSQ)

Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie (SPPM)

Alerte pétrole Rive-Sud

Ciel et Terre

CCCPEM

La planète s'invite au Parlement - Longueuil

.... Et leurs alliés, tous unis afin d'atteindre une plus grande justice sociale.

SOURCE Coalition Solidarité Montérégie

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 12:24 et diffusé par :