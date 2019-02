La solution LEA Replytm de Reply reconnue dans le Market Guide for Yard Management de Gartner





Reply, ainsi que sa plate-forme LEA Replytmpour les chaînes logistiques et l'industrie 4.0, ont été incluses dans l'édition de janvier 2019 du Market Guide for Yard Management.

LEA Replytm est une plate-forme interconnectée basée sur une architecture de microservices offrant des solutions de chaîne logistique agiles et économiques adaptées aux besoins des entreprises.

Selon l'étude de Gartner, "à mesure que les coûts de transport et les problèmes de capacité augmentent, la gestion des systèmes logistiques offre des opportunités d'améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à une visibilité accrue et à une optimisation des processus."

Axée sur la gestion et l'exécution de toutes les activités qui se déroulent généralement sur les sites logistiques, la solution de gestion de chaînes logistiques intégrée à LEA Replytm permet de gérer celles-ci de bout en bout avec une visibilité et un contrôle à 100% des situations critiques ; elle accélère les processus d'entrée et de sortie des entrepôts et permet de prioriser les expéditions urgentes ou les exigences de la chaîne de production.

Toujours d'après l'étude de Gartner, "les entreprises recherchent des solutions de gestion des systèmes logistiques capables de remédier aux défauts insidieux de leur chaîne logistique. Certaines de ces imperfections concernent des temps d'attente prolongée pour les remorques, des effectifs improductifs, des mouvement de marchandises mal synchronisés et une planification inefficace des quais."

La solution LEA Replytm est livrée avec une gamme complète de fonctionnalités telles que le réglage des portes, la planification et la gestion des quais et la gestion des entrepôts. Elle intègre une carte 2D ou 3D avec suivi en temps réel, des fonctionnalités de planification des tâches, une application mobile, des dispositifs mobiles de baies et de triage, un kiosque, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (ANPR) et la RFID, autant d'éléments qui optimisent l'efficacité et réduisent les coûts de possession.

Gartner ne recommande aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleurs scores ou autres nominations. Les comptes rendus de recherche publiés par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant la présente recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à une finalité particulière.

REPLY

La société Reply [MTA, STAR: REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les médias numériques et les nouveaux canaux de communication. Grâce à son réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply collabore avec de grandes sociétés européennes des secteurs des télécoms et des médias, des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique, pour concevoir et développer des modèles commerciaux fondés sur les nouveaux paradigmes du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Les services proposés par Reply incluent le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

LEA REPLYtm

LEA Replytm est la dernière évolution du logiciel de gestion de la chaîne logistique de Reply. Il repose sur plus de 20 ans d'expérience dans le secteur et sur le succès client des suites de produits précédentes Click Replytm et SideUp Replytm. LEA Replytm est une plate-forme interconnectée basée sur une architecture de microservices offrant des solutions de chaîne logistique agiles et économiques adaptées aux besoins des entreprises. www.lea.reply.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 12:20 et diffusé par :