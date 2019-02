Un médecin à l'interne pour les employés de Forages Rouillier!





AMOS, QC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Forages Rouillier met déjà à la disposition de ses employés un programme d'aide étoffé et alléchant, mais vient d'y ajouter un élément audacieux, en droite ligne avec sa préoccupation constante du bien-être de ses collaborateurs. L'entreprise a récemment intégré à son équipe un médecin pour répondre aux besoins en santé de ses employés!

Désireuse de mettre en place les meilleures conditions de travail et d'adopter les meilleures pratiques liées aux ressources humaines, Forages Rouillier n'hésite jamais à être proactive sur ce plan. En fait, l'entreprise souhaite offrir un service VIP à ses employés et s'en occupe activement en améliorant en continu son programme d'aide aux employés (PAE).

Désormais, ces derniers ont accès à une équipe de professionnels en santé psychologique et physique. Rien de moins! Par le biais de l'entreprise mobile Concept Ascension R.H. qui fournit des professionnels de la santé aux entreprises, ils ont la possibilité de consulter :

Infirmière clinicienne;

Psychoéducatrice;

Experte en gestion du bien-être et de la performance;

Psychothérapeute;

Chiropraticienne;

Éducatrice spécialisée;

Médiatrice familiale;

Travailleurs sociaux;

Massothérapeute;

Art-thérapeute professionnelle; et

Médecin.

Ainsi, un employé qui traverse une période difficile peut obtenir du soutien beaucoup plus rapidement que dans le réseau public où l'attente est parfois très longue. Forages Rouillier s'ajuste ainsi aux besoins de ses employés et s'assure qu'ils sont pris en charge sans délai quand ils en font la demande. C'est une valeur ajoutée exceptionnelle que Forages Rouillier offre à ses employés. « C'est important de se démarquer comme employeur aujourd'hui, et nous avons compris que si nous voulons fidéliser nos employés et attirer de la nouvelle main-d'oeuvre, ils doivent être heureux et se sentir bien à leur poste », confie Mario Rouillier, président-directeur général.

Pour Forages Rouillier, un employé heureux l'est également parce qu'il sait sa famille comblée et protégée. C'est pourquoi l'entreprise donne accès non seulement à ses employés, mais aussi à leur famille à des soins de santé. L'accessibilité réelle à des soins de santé, avec la possibilité d'obtenir un avis médical promptement : voilà le traitement qu'offre Forages Rouillier à ses employés!

Forages Rouillier appartient à Groupe Rouillier, à l'instar de VersaDrill. Par conséquent, les employés de VersaDrill bénéficient, eux aussi, du même attrayant programme d'aide aux employés.

À propos du Groupe Rouillier

Le Groupe Rouillier, établi en Abitibi, est un des leaders du domaine minier, tant dans le forage au diamant que dans la fabrication d'équipements performants. L'entreprise familiale privée réunit dans son giron les entreprises Forages Rouillier, Youdin Rouillier Drilling et Avataa Rouillier Drilling au Québec, Pro Forage Guyane en Amérique du Sud ainsi que le fabricant VersaDrill Canada dont les équipements sont utilisés aux quatre coins de la planète. Comptant sur une équipe de plus de 400 employés performants, le Groupe Rouillier est passé maître dans l'art de répondre aux besoins et aux attentes de ses clients. Par ailleurs, l'entreprise se conforme strictement aux lois et aux règlements visant à protéger l'environnement ainsi qu'à ceux en santé et sécurité des employés, ce qui fait d'elle une société bien établie et respectée dans le milieu, autant au Canada qu'ailleurs dans le monde.

