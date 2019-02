La Caisse réinvestit près de 100 M$ US dans iNovia Capital





MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) participe, à titre d'investisseur, à la création des deux nouveaux fonds annoncés plus tôt aujourd'hui par la société de capital de risque québécoise iNovia Capital. La Caisse investira 75 M$ US (100 M$ CA) pour son fonds ciblant les entreprises technologiques en croissance et 20 M$ US (27 M$ CA) seront destinés à son fonds pour les entreprises en phase de démarrage.

La Caisse possède un long historique avec iNovia en tant que commanditaire de ses fonds. Au cours des dernières années, iNovia est également devenu un important partenaire de co-investissement pour les équipes de la Caisse. Cela a d'ailleurs mené à des investissements directs dans des entreprises issues de la nouvelle économie telles que Lightspeed, TrackTik ou encore Poka.

iNovia Capital est aussi l'un des premiers investisseurs qui se sont établis à l'Espace CDPQ. Sa présence à Place Ville Marie, aux côtés d'autres acteurs de l'écosystème de financement québécois, a favorisé la collaboration entre investisseurs et a permis des co-investissements avec les partenaires de l'Espace CDPQ au bénénifice de jeunes entreprises technologiques.

« Cette transaction s'inscrit dans notre volonté de poursuivre notre engagement auprès de gestionnaires de capital de risque de premier plan au Québec et ainsi assurer le développement d'entreprises technologiques fortes, souligne Charles Émond, premier vice-président, Québec et Planification stratégique globale à la Caisse. Fidèle à notre stratégie qui vise à appuyer les sociétés les plus performantes et prometteuses de nos fonds en portefeuille, la création de ces deux nouveaux fonds d'iNovia représente une source intéressante d'occasion de co-investissement pour la Caisse à l'avenir. »

« La Caisse nous appuie depuis longtemps, agissant à titre d'investisseur dans plusieurs de nos fonds et de co-investisseur dans certaines de nos sociétés en portefeuille, affirme Chris Arsenault, co-fondateur et associé général, iNovia Capital. Nous apprécions la vision à long-terme de la Caisse, et son engagement envers le développement de chefs de file dans différents secteurs. »

