En ajoutant le système de tri modulaire Flexo à ses solutions IA, GreyOrange apporte l'automatisation flexible aux centres modernes de distribution et de logistique





Productivité optimale des systèmes de tri entièrement évolutifs grâce à Flexotm de GreyOrange

HAMBOURG, Allemagne, 19 février 2019 /PRNewswire/ -- GreyOrange, société de solutions robotiques et automatisées pour entrepôts, vient de lancer son dernier système de tri modulaire à destination des centres modernes de distribution et de logistique des commerces de détail, et les entreprises de coursier et de messagerie. Lors de la 17e édition de LogiMAT, foire internationale des solutions intralogistiques de Stuttgart, le système robotisé Flexotm a été présenté aux clients et aux visiteurs.

Grâce à ses topologies fluidiques, le système de tri modulaire Flexotm de GreyOrange s'intègre à la majorité des entrepôts avec des aménagements minimes. Sa conception obéit à des impératifs de versatilité, de portabilité et d'efficacité du tri. Ce système ultraperfectionné, opérationnel 24 heures sur 24, réduit les coûts à l'expédition et le recours à de la main-d'oeuvre supplémentaire pendant les périodes de pointe. Que l'activité soit importante en période de pointe ou restreinte en période creuse, le système robotisé IA s'adapte facilement aux besoins ; les coûts d'exploitation s'en trouvent réduits. La conception simple et normalisée des composants Flexo, ainsi que leur modularité, permet une mise en oeuvre rapide en une quinzaine de jours.

Samay Kohli, PDG et cofondateur de GreyOrange, souligne : « Nos nouveaux systèmes robotisés offrent le type d'automatisation flexible, plutôt que rigide, nécessaire au fonctionnement dynamique des entrepôts modernes dans un environnement complexe. Permettant d'atteindre des niveaux de productivité inégalés, GreyMatter, notre plateforme IA de manutention pour entrepôts, constitue un facteur de différenciation essentiel. Les économies réalisées grâce au système Flexo en font un investissement sûr. Pour augmenter la capacité de traitement en cas d'accroissement de l'activité, il suffit d'ajouter des robots mobiles autonomes (RMA). »

Aujourd'hui, les services postaux, de coursier et de messagerie font face à de nouveaux défis. Outre l'augmentation sans précédent des volumes, ils doivent être attentifs à la volatilité des périodes de pointe et à la demande croissante des clients d'être livrés le jour même ou le jour suivant. Pour rester compétitifs, les centres logistiques doivent utiliser des technologies nouvelle génération capables de soutenir l'évolution rapide de l'industrie.

Sid Chatterjee, directeur adjoint produits chez GreyOrange, ajoute : « La particularité du système de tri modulaire Flexo, c'est sa flotte de RMA. Ces robots transportent les paquets de leur point d'admission à leur destination de tri, selon le parcours le plus efficace déterminé par les algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage-machine. Ils effectuent le tri à grande cadence, comme les systèmes traditionnels à convoyeur fixe, mais offrent en plus les avantages suivants : augmentation de la capacité de tri pendant les périodes de pointe, déploiement beaucoup plus rapide, mises à jour des topologies plus simples et composants modulaires pouvant être éteints individuellement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. »

Ces composants modulaires « plug-and-play » peuvent être ajoutés à tout moment sans interruption de service. Conçu sans point unique de défaillance, Flexo peut acheminer vers des centaines de destinations jusqu'à 12 000 colis, y compris des objets postaux et courrier habituels pesant jusqu'à 15 kilos (33 livres).

La société GreyOrange est classée parmi les 50 sociétés de solutions robotiques les plus importantes par Robotics Business Review depuis 2016 ; ses sites clients se trouvent aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie.

À propos de GreyOrange

GreyOrange est une société multinationale de technologie qui conçoit, fabrique et déploie des systèmes avancés de robotique en vue de l'automatisation des centres de distribution et de traitement de commandes. Grâce à une automatisation flexible, à la puissance de l'IA et à un service à la clientèle exceptionnel, nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises afin d'évaluer leurs besoins, d'optimiser la chaîne logistique et d'améliorer l'efficacité des processus. Pendant que nous préparons leur société à l'avenir, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier : créer, vendre et innover. Nous contribuons à l'évolution de leur activité sans sacrifier leur originalité. Fondée en 2011, GreyOrange est basée à Singapour et possède des bureaux en Inde, au Japon, en Allemagne et aux États-Unis, ainsi que trois centres de recherche et de développement ultra-modernes en Inde, aux États-Unis et à Singapour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.GreyOrange.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/823048/GreyOrange_Flexo_TM__modular_sortation_system_19Feb2019.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738390/GreyOrange_logo_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 03:00 et diffusé par :