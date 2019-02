Gain Therapeutics SA annonce la clôture d'un cycle de financement de série A de 2,5 millions EUR en vue de développer une gamme novatrice de chaperons pharmacologiques, pénétrant le cerveau et non concurrentiels pour lutter contre les ...





Gain Therapeutics SA annonce la clôture d'un cycle de financement de série A de 2,5 millions EUR en vue de développer une gamme novatrice de chaperons pharmacologiques, pénétrant le cerveau et non concurrentiels pour lutter contre les maladies rares de stockage lysosomal et les indications du système nerveux central

GT Gain Therapeutics SA a annoncé aujourd'hui avoir finalisé un financement de série A d'un montant de 2,5 millions EUR avec VitaTech S.A. (1,1 million EUR), Helsinn Investment Fund S.A. (1 million EUR) et avec TiVenture S.A., son investisseur existant (0,4 million EUR).

Gain Therapeutics SA est une société privée, basée à Lugano (Suisse) et avec une antenne à Barcelone, ayant mis sous licence exclusive une technologie computationnelle avancée (Site-directed Enzyme Enhancement Therapy, SEE-Tx®) utilisée pour identifier la prochaine génération de chaperons pharmacologiques pénétrant le cerveau et non concurrentiels. Applicable à toutes les maladies présentant une mutation génétique connue dans les protéines cibles, la technologie SEE-Tx® permet l'identification des petites molécules pénétrant le cerveau qui fournissent un gain de fonction des protéines mal repliées. Gain Therapeutics a déjà identifié les molécules pour le traitement d'un ensemble de troubles métaboliques appelés les troubles du stockage lysosomal, et de certaines maladies dégénératives chroniques du système nerveux.

Le Professeur Xavier Barril (CSO), a déclaré : "La clôture de cette première partie du financement de série A nous permettra de continuer à promouvoir le développement de nos programmes les plus aboutis, à savoir ceux sur la gangliosidose GM1, la maladie de Gaucher et la maladie de Parkinson liée au gène GBA. Et cela nous donnera la possibilité d'accélérer l'identification des candidats cliniques à tester dans les premières études sur l'homme."

Le Dr Lorenzo Leoni (CEO, cofondateur, associé directeur de TiVenture), a ajouté : "VitaTech, Helsinn Investment Fund et TiVenture apporteront en outre leur expertise dans les domaines du développement médicamenteux et pharmaceutique, de la gestion des licences internationales et du partenariat. Tout ceci contribuera à fournir des solutions personnalisées aux patients, pour lesquels les besoins médicaux restent très insatisfaits à l'échelle mondiale".

Riccardo Braglia (vice-président du conseil du Groupe Helsinn), souligne: "Fort d'une plateforme à la fois souple et puissante, Gain Therapeutics présente un potentiel considérable pour identifier des thérapies par voie orale pour les troubles du stockage lysosomal et du système nerveux central. Cette entreprise a parfaitement sa place parmi les sociétés de portefeuille avec des technologies de pointe du Helsinn Investment Fund".

Et Roberto Barzi (directeur chez VitaTech) de conclure: "Nous sommes ravis d'avoir finalisé notre premier investissement dans Gain Therapeutics qui, grâce à une solide technologie de modélisation computationnelle promouvant une approche de découverte médicamenteuse traditionnelle, répond parfaitement à notre stratégie d'investissement dans des sociétés positionnées au croisement entre soins de santé et technologie".

À propos de Gain Therapeutics SA

Gain Therapeutics est une biotech de phase préclinique mettant au point une nouvelle génération de chaperons pharmacologiques pénétrant le cerveau et non concurrentiels pour le traitement de maladies dévastatrices à l'aide de sa technologie propriétaire SEE-Tx®. La société possède plusieurs programmes de découverte dans les maladies du stockage lysosomal et les indications du système nerveux central, en divers stades de développement, et qui valident tous la pertinence de la plateforme et offrent d'importantes opportunités de partenariat. Gain Therapeutics a été créé en 2017, à Lugano, par des entrepreneurs rompus aux secteurs des biotechnologies et pharma. La société a été financée à l'origine par TiVenture.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: www.gaintherapeutics.com

À propos de TiVenture SA

TiVenture est un fonds d'investissement en phase d'amorçage détenu par la Fondazione Centenario Banca Stato (Suisse), qui investit dans des sociétés en phase initiale avec des technologies novatrices et un potentiel de croissance élevé, avant tout dans le sud de la Suisse. TiVenture recherche activement et se tient prêt à soutenir des créateurs et entrepreneurs d'exception pour développer des produits évolutifs destinés au marché mondial. TiVenture possède un portefeuille diversifié de sociétés, et opère principalement dans les secteurs des sciences de la vie, du médical, des hautes technologies et des TI.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.tiventure.ch

À propos de Helsinn Investment Fund S.A., SICAR

Le Helsinn Investment Fund se spécialise dans les investissements en phase initiale dans les domaines médicaux fortement insatisfaits. Soutenu par le groupe Helsinn, et orienté par les valeurs fondamentales de Helsinn en termes de qualité, d'intégrité et de respect, le Helsinn Investment Fund vise à aider les entreprises disposant de technologies novatrices à transformer leurs nouvelles idées en des solutions commerciales ayant le potentiel d'avoir un impact positif sur la qualité de vie liée à la santé des patients.

En s'appuyant sur plus de 40 années d'expérience d'investissement dans la recherche et le développement et sur l'expertise commerciale de Helsinn, le fonds d'investissement sélectionne les sociétés avec des technologies couvrant un éventail de domaines, notamment les thérapies et les diagnostics du cancer, les soins de soutien pour le cancer, les troubles métaboliques et gastro-intestinaux, et les conditions dermatologiques.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.helsinninvestmentfund.com

À propos de VitaTech SA

VitaTech investit dans des sociétés européennes de haute technologie en phase initiale ou de croissance positionnées au croisement entre soins de santé et technologie. VitaTech est financée par la famille Zambon et par d'autres investisseurs privés européens à valeur nette très élevée et des "family offices".

