Un vol d'Air Canada part aujourd'hui de Port-au-Prince, en Haïti, avec 209 passagers à bord





La société aérienne surveille la situation pour déterminer quand les vols sur Haïti peuvent reprendre en toute sécurité

MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le vol AC1815 d'Air Canada a décollé de Port-au-Prince, en Haïti, avec 209 passagers et 16 membres d'équipage et employés de soutien à bord d'un Boeing 767-300ER d'Air Canada Rouge.

« Le vol AC1815 d'Air Canada a maintenant quitté Port-au-Prince en toute sécurité et est en route pour Montréal. Je remercie nos employés pour les efforts qu'ils ont déployés 24 heures sur 24 pour assurer le succès du vol d'aujourd'hui, y compris leurs prodigieux efforts dans des circonstances difficiles pour communiquer avec les clients d'Air Canada et d'autres compagnies aériennes qui souhaitent revenir au Canada, a déclaré Craig Landry, vice-président général - Exploitation à Air Canada. Nos pensées vont au peuple haïtien en cette période trouble. Étant donné les solides liens qui unissent nos deux pays, Air Canada est fière de desservir Haïti depuis longtemps et nous avons l'intention de reprendre le service régulier dès qu'il sera sécuritaire de le faire. »

Air Canada exploite normalement deux vols hebdomadaires entre Montréal et Port-au-Prince, en Haïti, le lundi et le mercredi. À la suite de l'avis du gouvernement du Canada d'éviter tout voyage en Haïti, le prochain vol régulier d'Air Canada à destination d'Haïti, prévu mercredi, est annulé. Air Canada surveille la situation de près afin de déterminer quand il sera sécuritaire de reprendre les vols.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 60 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 18 février 2019 à 19:18 et diffusé par :