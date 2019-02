Avis aux médias - Convocation de presse - Présentation d'une motion de l'Opposition officielle sur la qualité de l'air et la santé respiratoire dans l'Est de Montréal

M. Francesco Miele, leader adjoint et porte-parole en matière d'environnement de l'Opposition officielle, et Mme Suzanne Décarie, conseillère de Ville du district de Pointe-aux-Trembles, vous convient à une rencontre de presse au cours de laquelle...

Dans le but d'améliorer l'accès aux plans d'eau à des coûts abordables pour l'ensemble des pêcheurs québécois, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs lance aujourd'hui l'appel de projets pour le Programme Accès aux plans d'eau pour la...