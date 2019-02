Une entente de principe est conclue avec Ontario Northland





NORTH BAY, ON, le 18 févr. 2019 /CNW/ - La section locale 103 d'Unifor a conclu une entente de principe avec la Commission de transport Ontario Northland (CTON) pour renouveler les cinq conventions collectives d'Unifor qui ont expiré le 31 décembre 2018.

« Je tiens à féliciter notre comité de négociation pour le travail acharné qu'il a accompli afin de parvenir à un règlement équitable pendant les périodes difficiles que traverse la CTON », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

Unifor représente plus de 350 travailleuses et travailleurs de la Commission de transport Ontario Northland de diverses classifications, dont des employés de bureau, des services ferroviaires passagers, des bureaux à la cour de triage, des magasins, des entrepôts de marchandises, du personnel hôtelier et des ouvriers des ateliers mécaniques.

La Commission de transport Ontario Northland est un organisme d'État du gouvernement de l'Ontario.

« Je suis extrêmement fier du travail du comité de négociation et de la solidarité dont il a fait preuve au cours d'une ronde de négociations parfois stressante et difficile, a déclaré Andy Mitchell, président de la section locale 103. Nous avons travaillé très fort dans l'intérêt de nos membres et avons obtenu des gains importants. »

Les nouvelles conventions seront soumises à un vote de ratification. Les détails ne seront pas diffusés avant que l'entente ne soit présentée aux membres.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

