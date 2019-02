La terrasse de l'ITHQ accessible à tous





MONTRÉAL, le 18 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et le Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec (RAPLIQ) ont le plaisir d'annoncer que la terrasse du Restaurant de l'ITHQ est maintenant accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Elle est accessible par une plateforme élévatrice installée le 9 juillet 2018. La plateforme élévatrice répond aux exigences du Code de construction du Québec. En permettant l'accueil des personnes en situation de handicap, elle rencontre également les grands principes de la Charte des droits et libertés de la personne.

En juin 2017, le RAPLIQ s'était fortement mobilisé afin de faire corriger les lacunes d'accessibilité de la terrasse nouvellement ouverte. Le RAPLIQ est donc satisfait qu'une solution soit maintenant en place pour répondre aux besoins de toutes les clientèles et se réjouit que les revendications de ses membres aient été entendues. «?Nous sommes satisfaits que dorénavant, les personnes à mobilité réduite aient elles aussi accès à la magnifique terrasse de l'ITHQ, comme nous le souhaitions dès sa construction?» explique Linda Gauthier, présidente du RAPLIQ.

«?À l'ITHQ, nous sommes très sensibles aux préoccupations et aux besoins de tous ceux qui nous visitent. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être propriétaires d'un des immeubles les plus accessibles au Québec. L'accès à la terrasse permet à la fois de satisfaire notre clientèle tout en offrant un environnement sécuritaire à nos étudiants?», souligne l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ.

En conclusion, le RAPLIQ tient à souligner tout le professionnalisme dont ont fait preuve les membres de la direction de l'ITHQ impliqués dans cet important dossier.

À propos du RAPLIQ

Le RAPLIQ est un organisme voué à la défense et promotion des droits des personnes en situation de handicap et visant l'éradication de la discrimination souvent faite à leur égard.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinées aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

