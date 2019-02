Interpellation du président du Conseil du trésor au sujet de l'optimisation des dépenses - Une saine gestion budgétaire au bénéfice de la population





QUÉBEC, le 15 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, a réaffirmé, ce matin, alors qu'il était interpelé sur le sujet, les intentions du gouvernement en matière d'optimisation des dépenses. Ces intentions consistent notamment à améliorer la gestion informatique, à revoir la gouvernance des acquisitions et à optimiser la performance des ministères et des organismes publics par l'application d'un cadre de gestion axé sur les résultats. Le gouvernement devrait générer des économies de 1,4 milliard de dollars sur 4 ans.

L'amélioration de la gestion informatique se traduira par l'opération de transformation numérique. Cette démarche est déjà amorcée, avec l'annonce récente du regroupement des centres de traitement informatique de l'État. Cette opération aura pour effet de concentrer l'expertise de l'appareil public, d'optimiser les ressources, grâce à un meilleur partage des compétences, et de favoriser des économies substantielles sur le plan des infrastructures et de l'exploitation. Elle aura également comme avantage de s'appuyer sur des technologies de pointe et de rehausser la sécurité des informations pour les données du Québec.

Ensuite, une révision des processus d'approvisionnement sera effectuée, pour permettre des acquisitions optimales. Cette révision tiendra compte des particularités de certains domaines, dont la santé, et prévoira une analyse constante des répercussions des regroupements d'achats sur les régions, les entreprises et la production locale.

De plus, le gouvernement entend mieux gérer ses effectifs, principalement en réduisant légèrement le nombre d'employés administratifs par une attrition prudente de 1 % sur quatre ans. Une révision minutieuse des programmes est également prévue pour s'assurer qu'ils concordent avec les priorités du nouveau gouvernement. Pour ce faire, une approche collaborative avec la fonction publique est privilégiée et déjà initiée. Ce travail permettra d'implanter les changements et de redonner à cette fonction publique toute son importance.

Le ministre a profité de l'occasion pour réaffirmer la détermination du gouvernement à respecter les engagements qu'il a pris envers la population et à incarner une administration transparente qui agit pour les citoyennes et citoyens, et près d'eux.

Citation :

« À titre de président du Conseil du trésor, je dois veiller à l'édification d'un État plus performant que jamais. Cette saine gestion nous permettra d'atteindre les objectifs ambitieux du gouvernement. La population québécoise, trop souvent déçue, s'attend à des résultats. Cela dit, il ne faut pas confondre optimisation des dépenses et compressions budgétaires. Il est hors de question, pour nous, que les services à la population soient affectés de quelque manière que ce soit. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

SOURCE Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 16:54 et diffusé par :