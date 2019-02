HEXO Corp conclut une facilité de crédit bancaire de 65 millions de dollars





GATINEAU, Québec, 15 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO ; NYSE-A : HEXO ) a le plaisir d'annoncer la conclusion d'une facilité de crédit syndiquée auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC »), en tant que seul teneur de livre, co-chef de file et agent administrateur, et auprès de la Banque de Montréal en tant que co-chef de file et agent de syndication (conjointement avec la CIBC, les « prêteurs »). Conformément aux modalités de la facilité de crédit, les prêteurs fourniront à HEXO un financement par emprunt garanti de 65 millions de dollars canadiens à un taux d'intérêt moyen qui devrait se situer entre la partie médiane et haute d'une fourchette d'environ 5 % par an sur une période de trois ans.



La facilité de crédit comprend un emprunt à terme de 50 millions de dollars canadiens et un emprunt renouvelable de 15 millions de dollars canadiens, avec une option non engagée d'augmenter la facilité de jusqu'à 135 millions de dollars canadiens, sous réserve du respect de certaines des conditions légales et commerciales habituelles. Les deux prêts arriveront à échéance en 2022. HEXO peut, à sa discrétion, rembourser le solde des prêts sans pénalité à tout moment.

Le produit de l'emprunt à terme servira à financer en partie l'agrandissement de l'installation d'HEXO à Gatineau (Québec) et les améliorations locatives de l'installation que la Société vient de louer à Belleville (Ontario). Le produit du prêt renouvelable sera affecté aux besoins généraux et au fonds de roulement de la Société.

Le taux d'intérêt des prêts correspond à une marge définie par rapport au taux préférentiel en dollars canadiens ou à une acceptation bancaire de durée appropriée. Selon le taux préférentiel actuel du dollar canadien, les intérêts à payer devraient se situer entre la partie médiane et haute d'une fourchette d'environ 5 % par an pendant la durée des prêts.

La facilité de crédit est garantie par HEXO et ses filiales, y compris par rapport aux installations d'HEXO situées à Gatineau (Québec) et à Belleville (Ontario). Elle contient les clauses financières et restrictives habituelles. Des détails supplémentaires sur la facilité de crédit figurent dans les documents de la Société, qui seront déposés sous son profil sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

À propos d'HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de grande consommation qui conçoit et distribue des produits de cannabis destinés au marché mondial, produits qui ont été récompensés par plusieurs prix. HEXO Corp, l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, possède plus de 1,3 million de pieds carrés d'installations en Ontario et au Québec et une présence en Grèce pour éventuellement établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. Nous desservons le marché canadien du cannabis destiné aux adultes sous la marque HEXO, tout en continuant à offrir à nos clients un accès constant au cannabis médical par l'entremise de la marque Hydropothecary.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et d'autres documents d'information continue que l'on peut trouver sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov . Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

Jennifer Smith

1-866-438-8429

invest@hexo.com



Relations avec les médias

Sarah Brown

media@hexo.com

Administrateur

Adam Miron

819-639-5498

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 12:15 et diffusé par :