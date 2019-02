Le ministre Duclos participe à l'assemblée générale annuelle du Réseau Solidarité Itinérance du Québec





QUÉBEC, le 15 févr. 2019 /CNW/ - L'itinérance a des répercussions économiques et sociales sur toutes les communautés du Canada. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider ceux qui sont dans le besoin et estime que même un seul Canadien sans abri est un sans-abri de trop.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean?Yves Duclos, a participé à l'assemblée générale annuelle et à la célébration des 20 ans des projets de lutte contre l'itinérance au Québec, organisées par le Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ), afin de discuter des problèmes actuels et des mesures mises en place par le gouvernement pour prévenir et réduire l'itinérance.

L'un des principaux rôles du gouvernement du Canada consiste à venir en aide aux Canadiens vulnérables, notamment ceux qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. Le gouvernement du Canada a affecté 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour lutter contre l'itinérance dans le cadre d'un programme fédéral remanié et élargi de lutte contre l'itinérance. Ainsi, d'ici 2021-2022, les investissements annuels auront doublé par rapport à 2015-2016. Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance remplacera la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance et sera officiellement lancée le 1er avril 2019.

Vers un chez-soi favorise l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale sur le logement, y compris la réduction de 50 % de l'itinérance chronique d'ici 2027-2028. À l'aide de ces investissements importants, la stratégie Vers un chez-soi vise à aider les communautés à réduire considérablement l'itinérance partout au pays. Au cours des neuf prochaines années, le gouvernement du Canada prévoit fournir un logement plus stable à près de 160 000 personnes.

Citation

« La lutte contre l'itinérance n'est pas une bataille que le gouvernement peut livrer seul. Il a besoin du concours de tous pour aider les personnes sans abri. Le soutien d'organismes comme le Réseau Solidarité Itinérance du Québec est essentiel pour prévenir et réduire l'itinérance au Canada. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour lutter contre l'itinérance, dans le prolongement du financement de 111,8 millions de dollars sur deux ans prévu dans le budget de 2016. Ainsi, d'ici 2021-2022, les investissements annuels auront doublé par rapport à 2015-2016.

a annoncé un investissement total de 2,2 milliards de dollars sur 10 ans pour lutter contre l'itinérance, dans le prolongement du financement de 111,8 millions de dollars sur deux ans prévu dans le budget de 2016. Ainsi, d'ici 2021-2022, les investissements annuels auront doublé par rapport à 2015-2016. Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a consulté les municipalités, les intervenants, les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour savoir comment améliorer le programme fédéral de lutte contre l'itinérance afin de mieux prévenir et réduire l'itinérance dans l'ensemble du Canada . Ces consultations ont été orientées par les travaux d'un comité consultatif présidé par le secrétaire parlementaire (Logement et Affaires urbaines) Adam Vaughan .

a consulté les municipalités, les intervenants, les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour savoir comment améliorer le programme fédéral de lutte contre l'itinérance afin de mieux prévenir et réduire l'itinérance dans l'ensemble du . Ces consultations ont été orientées par les travaux d'un comité consultatif présidé par le secrétaire parlementaire (Logement et Affaires urbaines) . Au Québec, la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance est mise en oeuvre dans le cadre d'une entente Canada-Québec officielle qui prévoit le respect de la compétence et des priorités des deux gouvernements lorsqu'il est question de lutter contre l'itinérance. Depuis 2001, cinq ententes visant la mise en oeuvre conjointe de programmes de lutte contre l'itinérance ont été conclues, dont l'entente en cours pour 2014-2019. Afin de mettre en oeuvre Vers un chez-soi et d'attribuer des fonds au Québec après le 1er avril 2019, le gouvernement du Canada a entamé des négociations avec le gouvernement du Québec dans le but de conclure une sixième entente avec la province.

Lien connexe

Stratégies des partenariats de lutte contre l'itinérance

Suivez-nous sur Twitter

Document d'information

Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

La stratégie Vers un chez-soi vise à soutenir les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement, et plus particulièrement, à aider les Canadiens les plus vulnérables à conserver un logement sécuritaire, stable et abordable et à réduire l'itinérance chronique de moitié à l'échelle nationale d'ici 2027-2028. Vers un chez-soi place les communautés au premier plan dans la lutte contre l'itinérance. Bien que l'approche Logement d'abord demeure le modèle privilégié par le gouvernement du Canada, car il s'agit d'un outil efficace pour réduire l'itinérance, nous avons choisi de donner aux communautés une plus grande flexibilité dans l'utilisation du financement pour répondre aux besoins locaux, notamment ceux des populations vulnérables, comme les jeunes, la communauté LGBTQ2, les femmes fuyant la violence, les communautés ethnicisées, les anciens combattants et les personnes handicapées.

Mobilisation pour la conception du nouveau programme fédéral de lutte contre l'itinérance

Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a consulté les intervenants, les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et des personnes ayant vécu l'itinérance pour savoir comment moderniser le programme afin de mieux prévenir et réduire l'itinérance dans l'ensemble du Canada. Guidées par les travaux d'un comité consultatif composé d'experts et d'intervenants du domaine de l'itinérance, ces consultations présidées par le secrétaire parlementaire (Logement et Affaires urbaines) Adam Vaughan ont été menées dans le cadre de dix tables rondes à l'échelle du pays.

Du 17 juillet au 15 septembre 2017, le gouvernement a également lancé un sondage en ligne accessible à tous les Canadiens et à tous les organismes pour recueillir des idées et des suggestions sur la façon de prévenir et de réduire l'itinérance au Canada.

Tout au long des activités de consultation menées en 2017, le gouvernement a écouté une gamme variée de personnes, d'organismes et de partenaires de l'ensemble du pays proposer des façons d'améliorer la lutte contre l'itinérance. Le document de mobilisation sur la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance - le Rapport sur ce que nous avons entendu 2018 - présente les points saillants des commentaires reçus tout au long des activités de consultation. Le 18 mai 2018, le gouvernement a publié le rapport final du comité consultatif sur l'itinérance et le document sur la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance - le Rapport sur ce que nous avons entendu.

Faits saillants du programme Vers un chez-soi

Accroître la portée du programme

Du début à la fin du processus de mobilisation, le gouvernement a entendu que le plus grand atout de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance est qu'il s'agit d'un programme communautaire. Dans le cadre de Vers un chez-soi, le gouvernement va poursuivre dans la même direction tout en étendant la portée des programmes. De nouvelles collectivités seront ainsi ajoutées dans le cadre d'un processus d'appel ouvert et transparent, qui sera en vigueur du 1er février au 8 mars 2019. Ce changement n'aura aucune incidence sur le financement reçu par les 61 collectivités désignées actuelles, qui ne diminuera pas.

Offrir plus de flexibilité aux communautés selon une approche fondée sur les résultats

Les personnes consultées ont mentionné qu'il est prouvé qu'en fournissant rapidement un logement indépendant et permanent aux personnes sans abri et en leur offrant ensuite un soutien et des services supplémentaires, on parvient à réduire efficacement l'itinérance. Ces approches continueront d'être une priorité dans toutes les communautés, mais les intervenants et les partenaires communautaires nous ont dit qu'une plus grande souplesse d'utilisation du financement était nécessaire.

En se fondant sur l'adoption réussie de l'approche Logement d'abord en tant que pratique exemplaire, le gouvernement travaillera de concert avec les communautés pour élaborer et mettre en oeuvre des plans de système basés sur des données et fixer des objectifs clairs. La nouvelle approche axée sur les résultats donnera aux communautés une plus grande latitude pour trouver, tester et appliquer des solutions novatrices et des pratiques fondées sur des éléments de preuve qui produiront des résultats pour les Canadiens vulnérables, notamment une réduction de 50 % de l'itinérance chronique, qui est une cible de la Stratégie nationale sur le logement, ainsi qu'une meilleure prévention afin de freiner l'itinérance dans les communautés à risque. Ainsi, les décisions pourront encore être prises où elles devraient être prises, soit à l'échelle locale, et les communautés auront une plus grande marge de manoeuvre pour répondre aux priorités locales, notamment l'utilisation de l'approche Logement d'abord, la prévention de l'itinérance et la mise en oeuvre de programmes qui répondent aux besoins des différentes populations vulnérables (par exemple les jeunes, les femmes et les enfants fuyant la violence, les communautés ethnicisées et les anciens combattants) pour lesquelles les investissements dans l'approche Logement d'abord doivent être complétés par d'autres investissements et mesures de soutien.

Lutter contre l'itinérance chez les populations autochtones

Le gouvernement reconnaît la nécessité de s'attaquer à la représentation disproportionnée des populations autochtones parmi les sans-abri au Canada, ce qui concorde avec les recommandations du comité consultatif sur l'itinérance. Même si les Autochtones sont admissibles aux services visés par tous les volets de financement du programme, dans le cadre de Vers un chez-soi, le gouvernement augmentera les fonds consacrés aux initiatives de lutte contre l'itinérance dirigées par les Autochtones afin que des services appropriés sur le plan culturel leur soient offerts.

S'occuper de l'itinérance dans les territoires

Dans la stratégie Vers un chez-soi, un nouveau volet sur l'itinérance dans les territoires sera créé, en combinant les volets régionaux de financement existants en une seule enveloppe. Ce sera également un volet communautaire, qui offrira plus de souplesse quant à la façon d'utiliser le financement pour s'attaquer aux problèmes d'itinérance propres aux territoires.

Mise en place d'un accès coordonné

La stratégie Vers un chez-soi encouragera la collecte et l'échange de connaissances et fera de l'accès coordonné une priorité. L'accès coordonné aidera les communautés à adopter une approche plus systémique et coordonnée pour s'attaquer à l'itinérance. Afin de soutenir cette transformation, du financement fédéral sera mis à la disposition des communautés désignées afin de les aider à mettre en place un accès coordonné, notamment en adoptant l'infrastructure informatique nécessaire. L'adoption d'une optique fédérale pour cette approche était l'une des recommandations clés du comité consultatif sur l'itinérance. L'objectif de l'accès coordonné est d'aider les communautés à assurer l'équité, à donner la priorité aux personnes qui ont le plus besoin d'aide et à fournir, de manière plus rationalisée et coordonnée, des logements et des services appropriés. Ces mesures entraîneront de meilleurs résultats autant pour les personnes que pour les communautés dans leur ensemble. Plusieurs communautés canadiennes ont déjà accompli des progrès dans leur mise en place.

Cette transition vers l'accès coordonné permettra également aux communautés de recueillir des données plus détaillées sur leur population locale de sans-abri. À la longue, les communautés seront en mesure d'établir une base de référence qui permettra de mesurer les progrès accomplis vers des objectifs importants, tels que la réduction de l'itinérance chronique. Ainsi, elles pourront cerner les tendances afin de célébrer et communiquer leurs réalisations et de déterminer les aspects qui doivent être améliorés.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 15 février 2019 à 11:40 et diffusé par :