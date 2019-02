Morneau Shepell déclare un dividende en espèces pour février 2019





TORONTO, le 15 févr. 2019 /CNW/ - (TSX: MSI) Morneau Shepell inc. (« MSI ») a annoncé aujourd'hui un dividende en espèces de 0,065$ l'action pour le mois de février 2019. Cette somme sera versée le 15 mars 2019 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de MSI le 28 février 2019.

MSI désigne ce dividende comme étant un « dividende admissible » en vertu du paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et autres lois provinciales et territoriales similaires.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative aux besoins des employés en matière de bien-être, de santé, d'assurance collective et de retraite. Elle est également le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. LifeWorks par Morneau Shepell est la principale solution de bien-être global alliant des programmes d'aide aux employés, de bien-être, de reconnaissance et de récompenses. En tant que chef de file dans les domaines des services-conseils stratégiques en RH et de la conception de régimes de retraite avant-gardistes, la société aide aussi ses clients à résoudre des problèmes complexes liés à la main-d'oeuvre et offre des solutions intégrées en matière de productivité, de santé et de retraite.

Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 24 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations en Amérique du Nord. Comptant plus de 4 500 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Australie, Morneau Shepell offre ses services à des organisations partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

