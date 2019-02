L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - NEXT

Aux trois quarts de l'exercice financier 2018-2019, Loto-Québec présente des produits consolidés de 2,165 G$ et un résultat net de 1,122 G$. Il s'agit de hausses respectives de 156,9 M$ (+7,8 %) et de 103,0 M$ (+10,1 %) par rapport à la même période...

Reprise des négociations pour: Société : Ascent Industries Corp. Symbole CSE : ASNT Reprise (HE) : 09 h 45 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société cotée en...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Ascent Industries Corp. Symbole CSE : ASNT Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 08 h 38 L'OCRCVM peut prendre la décision de...