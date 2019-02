Projet de loi 5 sur les maternelles 4 ans





Le gouvernement Legault doit prendre un pas de recul

MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement Legault doit prendre du recul avec son projet d'implanter des maternelles 4 ans partout au Québec, estime la CSN. Les parents, les commissions scolaires et le réseau de services de garde éducatifs en place ne pensent pas qu'il s'agisse de la meilleure option dans le contexte actuel au Québec.

En fait, si le gouvernement Legault veut offrir un service éducatif universel et gratuit aux enfants de 4 ans et favoriser le dépistage précoce de troubles de l'apprentissage, le meilleur moyen est de faciliter l'accès aux CPE et aux services de garde régis en milieu familial (RSG). « L'obligation qui est faite aux commissions scolaires d'offrir le service de maternelle 4 ans ne tient nullement compte des réalités régionales, des services déjà présents sur les territoires des commissions scolaires, souligne le président de la CSN, Jacques Létourneau. Il y aura assurément des impacts négatifs importants sur les services en place, tant pour le milieu familial que pour les CPE. Le ministre suggère une approche mur à mur, tout à fait contraire aux engagements de son gouvernement de proposer un développement harmonieux et dans la complémentarité des services existants. »

Selon un récent sondage de l'AQCPE, trois fois plus de parents préféreraient avoir accès à un CPE ou une RSG plutôt qu'à la maternelle 4 ans si le coût était égal. « Pourquoi le gouvernement Legault veut-il offrir un service que la majorité des parents ne veulent pas avoir? », questionne Jacques Létourneau.

« L'arrivée de la maternelle 4 ans pourrait créer des pertes d'emploi dans les RSG et les CPE de certaines régions. Pendant ce temps, le réseau scolaire se demande comment il pourra trouver le personnel et les locaux pour toutes ces classes de maternelle. C'est un non-sens », affirme Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN. Cette dernière déplore par ailleurs le fait que le gouvernement ne dispose pas d'un portrait juste de l'offre et de la demande pour les 0 à 5 ans. Le guichet unique en place pour les services de garde ne comptabilise pas tous les services.

La seule raison qui empêche les parents d'avoir accès au réseau actuel de services de garde éducatifs, c'est la disponibilité des places et la modulation des tarifs. Il faut donc, comme promis par le gouvernement, qu'il revienne au tarif unique le plus rapidement possible et qu'il développe et pérennise le réseau existant. Il s'agit de la solution la moins chère pour le gouvernement et qui pourra se réaliser plus rapidement.

Quatre raisons qui font des CPE et des RSG le meilleur choix

Voici quatre autres raisons pour favoriser l'accès aux CPE et aux RSG plutôt qu'aux maternelles 4 ans, tant pour le bien des petits que pour celui de leurs parents :

Le dépistage précoce des troubles de l'apprentissage commence bien avant 4 ans et est plus facile à faire dans un petit groupe. Or, le ratio éducatrice-enfants est de 1/17 dans une classe d'école contre 1/6 chez une RSG et 1/10 dans un CPE. La relation avec une seule éducatrice tout au long de la journée offre également une meilleure stabilité relationnelle pour les petits de 4 ans. À l'école, l'enfant doit souvent passer de la classe au service de garde. Les contacts entre les éducatrices et les parents sont quotidiens dans les CPE et les RSG, ce qui est plus favorable à un suivi de tous les problèmes que peuvent vivre les enfants. À l'école, il n'y a qu'une ou deux rencontres obligatoires par année entre l'enseignante ou l'enseignant et les parents. La disponibilité des services de garde éducatifs s'étend sur 11 h par jour, 261 jours par année au CPE et 10 h par jour, 234 jours par année pour les RSG. À l'école, le service gratuit couvre 5 h par jour pendant 180 jours par année. Pour le reste, il faut prévoir l'inscription au service de garde à 8,35 $ par jour et trouver une solution pour la garde des enfants pendant tout l'été. La formation collégiale des éducatrices est spécifique aux enfants de 0 à 5 ans, tandis que la formation universitaire des enseignantes et enseignants est axée sur les 5 à 12 ans. Les RSG ont également une formation spécifique à la petite enfance. Les locaux et les jeux dans la cour extérieure sont adaptés aux tout-petits. Les objets sont à la bonne hauteur et la salle de bain est habituellement adjacente.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) regroupe quelque 11?000 travailleuses en CPE. Environ 3200 RSG sont membres de la FSSS-CSN.

Fondée en 1921, la CSN est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs, principalement sur le territoire du Québec.

