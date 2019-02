Le Fonds national des corridors commerciaux, l'Administration portuaire Vancouver-Fraser et le CN vont de l'avant afin d'augmenter les échanges commerciaux pour l'économie canadienne





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement du Canada, l'Administration portuaire Vancouver-Fraser et le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) ont signé une entente sur la modernisation d'une infrastructure clé afin d'augmenter la capacité d'un segment essentiel de l'infrastructure commerciale dans la région du Grand Vancouver.



Le projet s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à augmenter la capacité et à construire un ouvrage de franchissement dénivelé dans le corridor ferroviaire de Burrard Inlet qui dessert la rive sud du port de Vancouver. Le projet consiste à doubler un tronçon de voie de quatre kilomètres qui relie les terminaux d'importation et d'exportation en expansion sur la rive sud de Burrard Inlet au réseau ferroviaire national.

En construisant une deuxième voie, le CN augmentera la capacité ferroviaire, facilitera la circulation des trains qui entrent dans le port et en sortent, et améliorera l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

« Nous sommes heureux de participer à ce projet historique d'infrastructure. Le port de Vancouver est le point d'accès pour l'exportation mondiale le plus achalandé du Canada et nous devons maximiser les actifs limités existants, a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. L'augmentation de la capacité des voies de desserte au moyen d'investissements stratégiques sera avantageuse pour tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le Canada indique à nos partenaires commerciaux internationaux que nous prenons très au sérieux le commerce et son importance pour l'économie canadienne. »

« Ce projet fait partie d'une importante série de projets élaborés dans le cadre du plan Greater Vancouver Gateway 2030 afin de répondre à la demande canadienne pour des marchandises importées d'Asie et afin d'accroître les exportations canadiennes », a expliqué Robin Silvester, président-directeur général de l'Administration portuaire Vancouver-Fraser. « En contribuant à la nouvelle infrastructure routière et ferroviaire à l'extérieur du port, nous aiderons à atténuer les effets de l'intensification des échanges commerciaux sur les collectivités locales tout en remplissant notre mandat fédéral qui est de faciliter l'atteinte des objectifs commerciaux du Canada. »

Le CN discute actuellement avec des partenaires et des intervenants des prochaines étapes et de l'échéancier pour accélérer la construction et la réalisation du projet.

