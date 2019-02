/R E P R I S E -- Invitation aux medias - Participation du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux à une conférence de presse/

« Si la rémunération et le niveau de vie des employé·e·s du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que des services publics affichent un tel retard, il y a un grand coupable : une discrimination systémique fondée sur le sexe, qui empêche...

Echosens, entreprise française de haute technologie qui développe, fabrique et commercialise la gamme de dispositifs médicaux FibroScan®, destinés à l'évaluation des maladies chroniques du foie, annonce aujourd'hui que la Beijing Intellectual...