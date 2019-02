Air Canada se prépare à augmenter stratégiquement la capacité sur les marchés transfrontaliers





Amélioration du service assuré par biréacteur régional au départ de Toronto et à destination de Nashville , de Washington -Dulles et de Memphis

Fréquences intensifiées au départ de Toronto et à destination de Minneapolis , de Philadelphie et d' Austin

MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'amélioration du service et l'augmentation de la capacité sur des lignes transfrontalières clés au départ des plaques tournantes de Toronto et de Montréal.

« Nous sommes vraiment ravis d'offrir à nos clients qui voyagent entre Toronto et Nashville, Washington-Dulles ou Memphis une expérience de voyage améliorée à bord d'appareils plus spacieux et plus confortables comprenant diverses options de la Classe affaires et de service Wi-Fi pour tous les vols. Nous ajoutons également des vols quotidiens au départ de Toronto et à destination de Minneapolis, de Philadelphie et d'Austin, ainsi que sur la ligne Montréal-Baltimore, a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau, Air Canada.

Tous ces changements s'inscrivent dans le cadre de la transformation continue d'Air Canada Express. Nos clients vont bénéficier d'horaires encore plus pratiques et d'une expérience de vol supérieure, car nous raffermissons davantage encore notre réseau nord-américain en optimisant les possibilités de correspondances entre nos vastes marchés transfrontalier, nord-américain et mondial, a conclu M. Galardo. »

Ces améliorations s'ajoutent à l'annonce d'Air Canada d'inaugurer prochainement une liaison quotidienne Montréal-Raleigh, et d'augmenter la capacité grâce à l'affectation d'appareils de plus grande taille, offrant des options de la Classe affaires et de services Wi-Fi, aux vols au départ de Toronto et à destination de Raleigh et de Charlotte.

L'horaire des vols d'Air Canada Express est planifié de façon à offrir des déplacements pratiques de point à point, ainsi que des correspondances faciles à Toronto Pearson pour le vaste réseau intérieur et international d'Air Canada. Par ailleurs, en voyageant avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan dans le cadre du programme de fidélisation qui occupe le premier rang au Canada. En outre, ceux qui y sont admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable d'aéroports canadiens, de l'embarquement hâtif et d'autres avantages.

En haute saison estivale, les services améliorés comprendront ce qui suit :

Liaison Fréquence Capacité Appareil Toronto-Nashville 2 vols par jour, à compter du 1er juin 152 sièges par jour CR9 de Bombardier, de 76 places, exploité par Jazz Aviation S.E.C., à compter du 1er juin Toronto-Washington-Dulles 3 vols par jour, à compter du 1er mai 228 sièges par jour E75 d'Embraer, de 76 places, exploité par Sky Regional, à compter du 1er mai Toronto-Memphis 1 vol par jour, à compter du 1er mai 76 sièges par jour E75 d'Embraer, de 76 places, exploité par Sky Regional, à compter du 1er mai Toronto-Raleigh 3 vols par jour, à compter du 1er mai 228 sièges par jour E75 d'Embraer, de 76 places, exploité par Sky Regional Toronto-Charlotte 2 vols par jour, à compter du 1er mai 152 sièges par jour E75 d'Embraer, de 76 places, exploité par Sky Regional Toronto-Minneapolis Ajout d'un vol pour un total de 4 vols par jour, à compter du 3 juin 304 sièges par jour E75 d'Embraer, de 76 places, exploité par Sky Regional Toronto-Philadelphie Ajout d'un vol pour un total de 5 vols par jour, à compter du 3 juin 380 sièges par jour E75 d'Embraer, de 76 places, exploité par Sky Regional Toronto-Austin Ajout d'un vol pour un total de 2 vols par jour, à compter du 29 avril 152 sièges par jour E75 d'Embraer, de 76 places, exploité par Sky Regional Montréal-Baltimore Ajout d'un vol pour un total de 2 vols par jour, à compter du 4 juin 100 sièges par jour CRJ de Bombardier, de 50 places, exploité par Jazz Aviation S.E.C. Montréal-Raleigh Nouveau vol quotidien à compter du 3 juin 50 sièges par jour CRJ de Bombardier, de 50 places, exploité par Jazz Aviation S.E.C.

