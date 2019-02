Congédiement de l'agronome Louis Robert au MAPAQ - Le SPGQ lance une pétition pour son expert





QUÉBEC, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) vient de lancer une pétition électronique pour inviter la population à réclamer du ministre André Lamontagne, notamment, la réintégration en emploi de l'agronome expert Louis Robert, congédié du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

Dans cette pétition, le SPGQ somme le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, de réintégrer immédiatement M. Robert dans ses fonctions, de lui offrir des excuses publiques, de compenser toute perte encourue par M. Robert en raison de son congédiement le 24 janvier dernier et de s'assurer de respecter l'esprit de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au MAPAQ.

M. Louis Robert, agronome au bureau de Saint-Hyacinthe du MAPAQ, a été congédié après 32 ans de service, car il a dénoncé à l'interne ce qu'il considère comme de l'ingérence des puissantes compagnies du secteur privé dans la recherche publique sur l'utilisation des pesticides.

Selon le SPGQ, M. Robert a agi comme lanceur d'alerte en portant à la connaissance du public des informations importantes pour la santé et la sécurité alimentaire des Québécoises et des Québécois. Il existe une loi pour protéger les lanceurs d'alerte de l'administration publique, entrée en vigueur le 1er mai 2017, mais elle ne permet pas d'ouvrir de débat public sur l'objet d'une dénonciation.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente quelque 26 000 spécialistes, dont environ 18 400 dans la fonction publique, 4 750 à l'Agence du revenu du Québec et 2 850 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

