Succession au niveau de la direction de Propriétés de Choix

TORONTO, le 13 févr. 2019 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (TSX : CHP.UN, « Propriétés de Choix ») a annoncé aujourd'hui que son Président et chef de la direction, Stephen Johnson, a décidé de prendre sa retraite le 1er mai 2019. Rael Diamond, qui occupe actuellement le poste de Chef de l'exploitation de la société, lui succédera.

M. Johnson et M. Diamond ont été nommés à leurs fonctions actuelles à la suite de l'acquisition de Canadian Real Estate Investment Trust (CREIT) par Propriétés de Choix en mai 2018. Avant cette acquisition, M. Johnson occupait le poste de Chef de la direction de CREIT depuis plus de 20 ans, période au cours de laquelle il en a fait l'une des plus importantes sociétés immobilières du pays.

« Propriétés de Choix a bénéficié du leadership de Stephen, qui a contribué à regrouper deux solides entreprises immobilières canadiennes l'an dernier », a déclaré Galen G. Weston, Président du conseil et chef de la direction de George Weston Limitée, le porteur de parts majoritaire de Propriétés de Choix. « Nous sommes reconnaissants pour le legs que nous laisse Stephen relativement à sa vision, ses connaissances approfondies et ses pratiques de saine gestion tout au long de son mandat et nous lui souhaitons une retraite heureuse. Le fait que le flambeau puisse être passé à l'un des meilleurs gestionnaires immobiliers au Canada permettra à Propriétés de Choix de continuer à bâtir sur ses solides assises. »

« Ce fut un plaisir pour moi que d'être à la tête du CREIT pendant plus de de 20 ans. Ce fut également un honneur que d'avoir joué un rôle important quant au regroupement de deux entités immobilières solides et d'avoir préparé le terrain afin d'assurer la croissance de Propriétés de Choix dans le futur. Je prends ma retraite en tant que Président et chef de la direction tout en ayant pleinement confiance en l'équipe de direction et en particulier en Rael, qui dispose de toutes les compétences nécessaires pour diriger Propriétés de Choix. Je suis fier de tout ce que Propriétés de Choix a accompli et je suis confiant quant à ses succès futurs », a déclaré M. Johnson.

« Nous sommes en présence du scénario idéal au chapitre de la relève », a déclaré Anthony Graham, Président du conseil des fiduciaires de Propriétés de Choix. « Rael assumera ses nouvelles fonctions après avoir oeuvré durant sept ans au sein de l'entreprise, dont quatre à titre de Président et chef de l'exploitation du CREIT. Il comprend très bien l'organisation de même que l'industrie, et nous serons heureux de voir Propriétés de Choix croître sous sa gouverne. »

M. Johnson a oeuvré durant près de 40 ans dans le secteur immobilier, dont plus de deux décennies passées à la tête du CREIT. M. Diamond possède près de 20 ans d'expérience en gestion d'actifs et dans le domaine des activités immobilières à titre de cadre supérieur, dont sept ans chez CREIT et Propriétés de Choix.

D'ici le 1er mai 2019, M. Johnson transférera les responsabilités de son rôle de Chef de la direction à M. Diamond, après quoi il agira à titre de conseiller au sein de Propriétés de Choix pour une période de 12 mois.

À propos de Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix : La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, la fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 753 biens immobiliers offrant au total 66,8 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants ainsi qu'un programme d'aménagement inégalé. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw Limitée, le plus important détaillant au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

