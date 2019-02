Power Corporation - Dividendes sur les actions privilégiées et participantes





MONTRÉAL, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Power Corporation du Canada (TSX: POW) annonce la déclaration des dividendes trimestriels sur ses actions.

Dividendes sur les actions privilégiées non participantes

Le conseil d'administration a déclaré les dividendes trimestriels ci-dessous sur les actions privilégiées de la Société, payables le 15 avril 2019 aux actionnaires inscrits le 25 mars 2019 :

Séries Symbole boursier Montant

Séries Symbole boursier Montant Série 1986 POW.PR.F Taux variable 1

Série C POW.PR.C 36,25 ¢ Série A POW.PR.A 35 ¢

Série D POW.PR.D 31,25 ¢ Série B POW.PR.B 33,4375 ¢

Série G POW.PR.G 35 ¢ 1 Égal à un quart de 70 % du taux préférentiel moyen de deux grandes banques à charte canadiennes pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019.

Dividendes sur les actions participantes

Le conseil d'administration a également déclaré un dividende trimestriel de 38,20 cents par action sur les actions privilégiées participantes et sur les actions comportant des droits de vote limités de la Société, payable le 29 mars 2019 aux actionnaires inscrits le 8 mars 2019.

Les résultats financiers de l'année 2018 seront publiés après la réunion régulière du conseil d'administration de la Société prévue le 20 mars 2019.

Tous les dividendes présentés ci-dessus à l'égard des actions privilégiées (incluant les actions privilégiées participantes) et des actions comportant des droits de vote limités de la Société sont des dividendes admissibles aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

