Nomination de monsieur Jean-François Fortin Verreault au poste de président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

QUÉBEC, le 13 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Jean-François Fortin Verreault à titre de président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS). Monsieur Fortin Verreault entrera en fonction le 4 mars 2019 et son mandat est d'une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en technologies de l'information et économie et d'une maîtrise en sciences de la gestion de HEC Montréal, monsieur Fortin Verreault s'est également vu décerner en 2010 la distinction Fellowship force de la Fondation canadienne pour l'amélioration des soins de santé. Au fil de son parcours professionnel, il a acquis une riche expérience comme gestionnaire, particulièrement au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), où il oeuvre depuis 2003. Il a notamment occupé le poste de directeur par intérim et directeur adjoint des ressources humaines, ainsi que celui de directeur de la transformation, fonction qu'il assume actuellement.

Citation :

« Monsieur Fortin Verreault est reconnu pour son leadership mobilisateur et sa vision stratégique axée tant sur l'obtention de résultats que sur le soutien et le développement des équipes. De plus, sa longue expérience en gestion au sein du CHUM est un atout notable, alors que cet établissement d'envergure a vécu une grande transformation au cours des dernières années. Il saura, j'en suis certaine, épauler avec une grande compétence l'équipe de direction du CIUSSS afin que les soins et les services offerts aux clientèles soient de haute qualité et accessibles. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

