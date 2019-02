Des agents des pêches canadiens participent à une patrouille internationale de lutte contre la pêche illégale dans l'océan Pacifique





OTTAWA, le 13 févr. 2019 /CNW/ - La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) prive l'économie internationale de milliards de dollars et nuit aux moyens de subsistance des pêcheurs légitimes, à la fois au Canada et à l'étranger. Elle a des répercussions sur la sécurité alimentaire, touchant des millions de personnes, y compris de nombreuses collectivités côtières vulnérables. La lutte contre la pêche INN à l'échelle mondiale au moyen de partenariats internationaux est un domaine d'action prioritaire défini lors du Sommet des dirigeants du G7 en juin 2018, et de la Conférence sur l'économie bleue durable tenue à Nairobi (Kenya), que le Canada a organisée conjointement avec le Kenya et le Japon en novembre 2018. C'est pourquoi les agents des pêches du Canada sont en première ligne de la lutte contre la pêche INN.

Lors de la première d'une série de collaborations avec les petits États insulaires en développement en 2019, des agents des pêches sont montés à bord d'un navire Mellon de la Garde côtière américaine à Honolulu (Hawaii), et d'un avion de patrouille CP-140 Aurora de l'Aviation royale du Canada à Nadi (Fidji) en janvier, pour effectuer une patrouille de deux semaines dans l'océan Pacifique. En collaboration avec le ministère de la Défense nationale et la Garde côtière américaine, ils ont patrouillé autour de Fidji et des îles de Kiribati, Tokelau, Vanuatu et Tuvalu. La pêche INN est particulièrement préoccupante dans cette zone, car plusieurs petits États insulaires en développement possèdent certaines des eaux les plus vulnérables à la pêche INN, et ont besoin du soutien d'autres pays.

Au cours de la patrouille, les agents des pêches ont participé à sept vols de reconnaissance de l'Aurora afin d'assurer une présence de surveillance visible et d'aider à faire respecter les mesures de conservation de la Commission des pêches du Pacifique Centre-Ouest (CPPCO). L'Aurora a détecté et documenté 101 bateaux de pêche au cours de la mission, fournissant des données essentielles à la patrouille de la Garde côtière américaine et à l'Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique, qui coordonne les activités d'application de la loi entre les pays insulaires. L'avion canadien a également patrouillé la zone protégée des îles Phoenix, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO où la pêche est interdite. L'Aurora a pu s'assurer que la zone était libre de toute activité de pêche pendant sa patrouille.

Des agents des pêches à bord du navire Mellon de la Garde côtière américaine ont patrouillé plus de 2 875 kilomètres carrés dans la zone visée par la convention de la CPPCO. Ils faisaient également partie de l'équipe d'application de la loi qui a arraisonné deux navires : un navire de pêche et un navire ravitailleur de carburant, appelé navire avitailleur.

Ces récentes patrouilles s'inscrivaient dans le cadre de l'engagement international du Canada à soutenir les pêches en haute mer et à lutter contre la pêche INN, qui contribue grandement à la diminution des stocks de poissons et à la destruction des habitats marins partout dans le monde.

Citations

« La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) menace la sécurité alimentaire, affecte la durabilité des pêches et cause des dommages irréparables aux écosystèmes marins et d'eau douce dans le monde entier. Des partenariats comme celui-ci avec la Garde côtière américaine et le ministère de la Défense nationale du Canada, sont essentiels pour lutter contre la pêche INN, qui menace de nombreuses collectivités côtières vulnérables. Nous continuerons de collaborer avec d'autres pays et d'aider les petits États insulaires en développement à lutter contre la pêche INN, afin d'accroître la sécurité et de protéger la santé des stocks de poissons dans le monde entier. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Garde côtière américaine et le ministère canadien des Pêches et des Océans collaborent depuis longtemps pour assurer la viabilité des stocks de poissons au large de l'Amérique du Nord. Il est essentiel de travailler avec des experts du Canada et des chefs de file régionaux comme Fidji pour assurer la sécurité alimentaire et la primauté du droit en Océanie. En travaillant ensemble, nous contribuons à assurer un bassin Indo-Pacifique plus sûr, plus libre et plus ouvert. »

Capitaine Robert Hendrickson, chef de l'intervention de la Garde côtière du 14e district, Garde côtière américaine

Faits en bref

À propos de la mission

Les îles Phoenix sont l'une des plus grandes zones de protection marine du monde et l'un des derniers écosystèmes coralliens de la planète.

sont l'une des plus grandes zones de protection marine du monde et l'un des derniers écosystèmes coralliens de la planète. Le Canada a appuyé la mission en fournissant à ses partenaires des données de surveillance maritime du satellite canadien RADARSAT-2 -- un satellite de surveillance maritime en orbite depuis 2007.

a appuyé la mission en fournissant à ses partenaires des données de surveillance maritime du satellite canadien RADARSAT-2 -- un satellite de surveillance maritime en orbite depuis 2007. La Garde côtière américaine est en train d'enquêter sur deux infractions potentielles aux règles de transbordement et aux exigences d'identification des navires à bord des navires inspectés pendant la mission.

À propos de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)

On estime que la pêche INN représente environ 30 % de toute l'activité de pêche dans le monde, ce qui représente jusqu'à 26 millions de tonnes de poissons capturés annuellement, d'une valeur de 10 à 23 milliards de dollars américains.

La pêche INN est souvent liée à la traite des êtres humains, au travail forcé et à d'autres formes inacceptables de travail dans le secteur de la pêche.

La Journée internationale pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est le 5 juin.

En septembre 2018, le Ministre a officiellement appuyé le travail de Global Fishing Watch dans la lutte contre la pêche illicite.

Documents connexes

Liens connexes

Restez branchés





Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook et YouTube.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir nos communiqués et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 13 février 2019 à 12:49 et diffusé par :