Le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada assureront la couverture continue en direct de la quête de l'or du Canada aux Championnats du monde de ski paranordique 2019

La compétition, qui aura lieu à Prince George en Colombie-Britannique, sera diffusée en continu en direct, du 16 au 24 février, par le service de diffusion gratuit CBC Gem, l'application et le site Web de Radio-Canada Sports, ainsi que la page Facebook du CPC

Les Championnats du monde de ski paranordique 2019 sont le deuxième événement de la Super série paralympique, qui offre la couverture en direct des événements de parasport aux Canadiens

OTTAWA et TORONTO, le 13 févr. 2019 /CNW/ - Les meilleurs skieurs paranordiques de la nation tenteront de conquérir des titres mondiaux à domicile, du 16 au 24 février, à Prince George en Colombie-Britannique. De plus, grâce au Comité paralympique canadien (CPC) et à CBC/Radio-Canada, les Canadiens seront en mesure de suivre la compétition en direct.

Les Championnats du monde de ski paranordique 2019 seront offerts au moyen de la diffusion continue en direct avec des commentaires en anglais, par le service gratuit de diffusion continue CBC Gem et la page Facebook du CPC , ainsi que par l'application Radio-Canada Sports et le site Web radio-canada.ca/sports . Les Championnats du monde sont le premier événement de la Super série paralympique qui fera l'objet d'une diffusion continue en anglais et en français.

«?Il est essentiel, pour la croissance et la promotion de notre sport, que les gens voient comment il se déroule, c'est pour cela que nous sommes heureux de savoir que l'intégralité des Championnats du monde seront diffusés en direct, partout au pays?», déclare Mark Arendz, triple paralympien, qui sera un des meneurs de l'équipe canadienne à Prince George. «?Toute l'équipe est très emballée à l'idée de concourir ici au Canada. C'est l'événement le plus important de notre saison, et c'est encourageant et motivant de savoir que les Canadiens nous suivront et nous encourageront pendant toute la durée de la compétition.?»

Benoît Huot, 20 fois médaillé paralympique, en natation, sera sur place, à Prince George, où il présentera au public des entrevues d'athlètes et du contenu en coulisse dans les deux langues officielles, par l'entremise des comptes de médias sociaux du CPC. Huot, qui a récemment annoncé sa retraite du sport de haute performance, était également membre de l'équipe du Consortium médiatique de diffusion paralympique canadien pour les Jeux paralympiques d'hiver de 2014 et de 2018.

«?Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec CBC/Radio-Canada dans le cadre de la Super série paralympique, et nous présenterons aux Canadiens une couverture détaillée, de grande qualité des Championnats du monde de ski paranordique?», affirme Martin Richard, directeur exécutif, Communications et marque du Comité paralympique canadien.



«?Cette compétition sera le fait saillant du calendrier du parasport canadien cette année, et c'est une chance exceptionnelle de pouvoir monter sur le podium à des championnats du monde dans son pays. En plus de pouvoir suivre chacune des épreuves qui se dérouleront à Prince George, le public canadien aura également les nouvelles des athlètes grâce à la couverture sur le terrain.?»

Les meilleurs skieurs paranordiques du Canada seront des prétendants aux médailles aux Championnats du monde. Ils auront à leur tête l'athlète paralympique canadien le plus décoré de tous les temps à des Jeux d'hiver, Brian McKeever. Au nombre des autres athlètes qui se préparent à prendre part à la compétition figurent Arendz, six fois médaillé aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018 et l'étoile montante, Natalie Wilkie, qui a récolté trois médailles à PyeongChang, à sa première participation aux Jeux paralympiques.

CLIQUEZ ICI pour plus d'information sur l'équipe canadienne à Prince George.

La Super série paralympique, un ensemble de compétitions paralympiques annoncé le mois dernier par le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada, présente une couverture en direct des meilleurs para-athlètes du Canada à des événements comme les Championnats du monde et la Coupe du monde qui se déroulent entre deux éditions des Jeux paralympiques. Le coup d'envoi a été donné avec la Coupe du monde de ski para-alpin, qui avait eu lieu à Zagreb, en Croatie, et plus d'événements seront annoncés au cours de l'année.

Horaire des Championnats du monde de ski paranordique 2019

Chaque jour des compétitions masculines et féminines seront présentées dans les catégories debout, assis et déficience visuelle.





Samedi 16 février

À partir de 10 h, HP / 13 h, HE

Biathlon -- demi-fond

Dimanche 17 février

À partir de 10 h, HP / 13 h, HE

Ski de fond -- demi-fond

Lundi 18 février

À partir de 10 h, HP / 13 h, HE

Ski de fond -- sprint

Mercredi 20 février

À partir de 10 h, HP / 13 h, HE

Biathlon -- sprint

Jeudi 21 février

À partir de 10 h, HP / 13 h, HE

Biathlon -- individuel

Samedi 23 février

À partir de 10 h, HP / 13 h, HE

Ski de fond -- relais

Dimanche 24 février

À partir de 10 h, HP / 13 h, HE

Ski de fond -- course de fond

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de CBC/Radio-Canada :

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

