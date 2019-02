UnionPay propose des expériences de paiements améliorées aux touristes chinois se rendant à l'étranger lors des vacances du festival de printemps





SHANGHAI, 10 février 2019 /CNW/ - Selon les estimations de l'Académie chinoise du tourisme, 7 millions de touristes chinois ont choisi de passer les vacances du Nouvel An chinois de 2019 à l'extérieur de la Chine continentale dans environ 90 pays et régions. À ce jour, le réseau d'acceptation d'UnionPay s'étend à 174 pays et régions, couvrant ainsi la quasi-totalité des destinations des touristes chinois. Les paiements par code QR d'UnionPay sont acceptés par 200 000 commerces en dehors de la Chine continentale, ceci entraînant un accroissement significatif d'une année à l'autre de ces paiements par code QR d'UnionPay pendant les vacances.

Eturbonews.com, site web américain spécialisé dans les actualités du secteur touristique, a fait état de l'expansion continuelle du réseau d'acception d'UnionPay, et ceci devient plus que jamais pratique pour les touristes chinois voyageant à l'étranger. UnionPay est aujourd'hui adopté par plus de 26 millions de commerces en dehors de la Chine continentale, notamment par un nombre croissant de commerces s'adressant à des voyageurs indépendants. Par exemple, UnionPay est reçu dans plus de 70 % des hôtels représentant les 10 meilleures chaînes de même que par les cinq plus importantes entreprises de location de voitures.

Ces situations où la carte est de plus en plus acceptée se reflètent dans une augmentation active des transactions d'UnionPay chez les commerçants à l'étranger d'environ 30 % en 2018. Les touristes chinois font de plus en plus confiance aux cartes d'UnionPay. Pour répondre aux changements des habitudes des touristes chinois, un nombre plus grand de marchés adopte les produits pour paiements mobiles par UnionPay afin d'attirer la clientèle chinoise. Les titulaires de cartes d'UnionPay peuvent ainsi profiter de ces services de paiement mobile dans 46 pays et régions dans le monde entier. Populaire chez les résidents locaux de même qu'auprès des touristes, le marché annuel de Victoria Park à Hong Kong reçoit présentement les services de paiement par code QR d'UnionPay et a lancé des remises spéciales pour les clients faisant appel à ce mode de paiement.

De nombreux titulaires de cartes ont par ailleurs reçu des « paquets rouges » offerts par UnionPay. Pendant la saison du festival de printemps, des dizaines de milliers de commerces dans 30 destinations populaires ont offert jusqu'à 30 % de remises spéciales à ces titulaires. Leurs achats à l'étranger terminés, les titulaires de cartes peuvent bénéficier du service d'UnionPay pour remboursements de taxes, service concernant plus de 300 000 points de vente dans 44 pays et régions. UnionPay propose diverses options : remboursement avancé de taxes, remboursement de taxes à l'aéroport ou au port, et remboursement de taxes au retour en Chine. Le remboursement sera débité en RMB sur les cartes UnionPay choisies sans conversion de devises. Les titulaires de cartes d'UnionPay peuvent également bénéficier de privilèges spéciaux lorsqu'ils font appel aux remboursements de taxes par UnionPay à l'occasion du festival de printemps.

SOURCE UnionPay International

Communiqué envoyé le 10 février 2019 à 22:23 et diffusé par :