Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 8 févr. 2019 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, les travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS

Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine du 8 au 11 février, notamment dans l'échangeur Turcot, le corridor de l'autoroute 15 et le secteur du boulevard Angrignon.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l'objectif de réduire les répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ENTRAVES PRINCIPALES DE FIN DE SEMAINE

AUTOROUTE 15

A15

Montréal

Direction NORD

Entre la sortie 58 (A10 OUEST, centre-ville, Île des Soeurs) et l'entrée suivante

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via l'A10 OUEST (Bonaventure) vers le centre-ville, continuer jusqu'à la rue Saint-Antoine Ouest (virage à gauche permis) et A720 OUEST via l'entrée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima.

Pour les arrondissements de Verdun et Le Sud-Ouest : via l'A10 OUEST, faire demi-tour à la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy), A10 EST et sortie 4 pour le boul. Gaétan-Laberge / rue de l'Église ou vers l'A15 NORD et sortie 62 (boul. De La Vérendrye).

Entre la sortie 62 (boul. De La Vérendrye) et l'échangeur Turcot

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie 62, rue Saint-Patrick (ouest), continuer jusqu'à l'avenue Dollard, rue Richmond, A20 OUEST via l'entrée 1re Avenue, sortie 60 pour A13 NORD, A520 EST, A40 EST et sortie 70 vers A15 NORD / Laval.

Réseau local et CUSM : via rue Saint-Patrick (ouest), continuer jusqu'à l'avenue Dollard, avenue Saint-Pierre, rue Saint-Jacques, boul. Cavendish, rue Sherbrooke et boul. Décarie.

Fermeture par défaut dans ;'échangeur Turcot / même détour :

bretelles A15 NORD pour A15 NORD (Décarie) et pour A20 OUEST (vers Lachine , Dorval ).

Fermeture par défaut dans le secteur De La Vérendrye / même horaire :

fermeture du boulevard De La Vérendrye en direction EST, entre la rue Galt et l'A15.

Détour : via rue Galt (sud), faire demi-tour au boul. Champlain, avenue de l'Église, rue Saint-Patrick.

et l'A15. Détour : via rue (sud), faire demi-tour au boul. Champlain, avenue de l'Église, rue Saint-Patrick. fermeture des entrées du boulevard De La Vérendrye et de la rue Saint-Patrick.

Note : pour les usagers en provenance de la rue Saint-Patrick ouest, détour via l'avenue Atwater .

Direction SUD

Entre l'échangeur Turcot (à la sortie 63-E) et l'entrée de l'avenue Atwater

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

Détour principal : via la bretelle pour la R136 EST (A720), sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater sud et A15 SUD / pont Champlain.

Camions : bretelle pour la R136 EST (A720), sortie 4 (rue de la Montagne), rue Saint-Jacques et continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST (Bonaventure).

Matières dangereuses : bretelle pour la R136 EST (A720), sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque et les rues Peel et Wellington pour rejoindre A-10 EST.

Arrondissements de Verdun et Le Sud-Ouest : même détour que pour les camions et sur l'A10 EST, via la sortie 4 pour le boulevard Gaétan-Laberge / rue de l'Église ou A15 NORD et sortie 62 (boulevard De La Vérendrye).

Fermeture par défaut dans l'échangeur Turcot / même détour :

bretelle A20 EST pour l'A15 SUD (vers pont Champlain )

SECTEUR DU BOULEVARD ANGRIGNON

BOULEVARD ANGRIGNON

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre la sortie pour la rue Saint-Patrick et l'A20

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détours :

Principal : via rue Saint-Patrick (ouest), avenue Dollard, avenue Saint-Pierre et rue Saint-Jacques / chemin Avon

Angrignon nord, venant de rue Saint-Patrick est : via rue Irwin et boulevard Newman.

Angrignon sud, venant de rue Saint-Jacques ouest : continuer rue Saint-Jacques / chemin Avon, avenue Saint-Pierre, rue Saint-Patrick, rue Senkus et rue Cordner.

Angrignon sud, venant de rue Saint-Jacques est : continuer rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish, rue Sherbrooke, avenue Westminster et suivre le détour précédent à partir du chemin Avon.

Note : circulation locale permise (pour accès aux commerces et à l'A20 OUEST) sur le boulevard de

Saint-Anne-de-Bellevue entre l'intersection de la rue Saint-Jacques et la rue Pullman (A20).

Entrée du boulevard Angrignon pour l'A20 EST

fermeture de l'entrée, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour, en provenance de :

Rue Saint-Patrick ouest : continuer jusqu'à la rue Clément, entrée pour R138 EST et bretelle pour A20 EST dans l'échangeur Saint-Pierre.

Rue Saint-Jacques ouest : continuer sur chemin Avon, rue Saint-Jacques, boul. Montréal-Toronto (ouest), faire demi-tour à 1re Avenue, boul. Montréal-Toronto (est), R138 OUEST, faire demi-tour à la sortie 2 (rue Clément) et R138 EST.

Avenue Saint-Pierre nord : continuer jusqu'à la rue Richmond et suivre le détour précédent à partir du boul. Montréal-Toronto (ouest).

RUE NOTRE-DAME OUEST

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre l'avenue Dollard et la rue Saint-Rémi

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour principal : via avenue Dollard et les rues Saint-Patrick, Cabot et Saint-Rémi.

En provenance de l'avenue Dollard nord : continuer jusqu'à la rue Richmond, boul. Montréal-Toronto (ouest), faire demi-tour à 1re Avenue, boul. Montréal-Toronto (est), R138 OUEST, sortie 2 pour rue Clément et avenue Lafleur.

Camions en provenance de l'avenue Saint-Pierre sud : faire demi-tour à l'intersection de la rue de la Berge du Canal et suivre détour précédent.

Note : pour la rue Notre-Dame, circulation locale seulement (accès aux commerces) entre l'avenue Dollard et avant l'intersection du boulevard Angrignon (côté ouest) et entre le boulevard Monk et avant l'intersection du boulevard Angrignon (côté est).

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

Sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques)

fermeture de la sortie 65, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : continuer A20 OUEST, sortie 63 pour R138 OUEST (vers pont Mercier), sortie 2 pour rue Clément, avenue Lafleur et avenue Dollard. Via rue Saint-Patrick (est) pour boul. Angrignon et avenue Saint-Pierre pour rue Saint-Jacques.

SECTEUR DE L'ÎLE DES SOEURS

A10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge, A15) et l'Île des Soeurs

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie pour le boul. Gaétan-Laberge et nouvelle entrée pour l'A15 SUD.

A15

Montréal, Île des Soeurs

Direction SUD

Sortie 57-N (chemin de la Pointe Nord)

fermeture de la sortie, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : continuer sur le pont Champlain et faire demi-tour à la sortie 53 (bretelles de la R132) à Brossard et revenir pont Champlain et sortie 58 / Île des Soeurs.

Itinéraire facultatif : via la sortie 57-S (boulevard de l'Île-des-Soeurs), située avant la 57-N.

BOULEVARD DE L'ÎLE-DES-SOEURS

Montréal, Île des Soeurs

Dans les DEUX directions

Sous les ponts d'étagement de l'A15

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via le boulevard René-Lévesque.

Note : les travaux dans ce secteur sont sous la responsabilité du groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

FIN DES ENTRAVES PRINCIPALES DE LA FIN DE SEMAINE

ITINÉRAIRES POUR LE CAMIONNAGE PENDANT LA FIN DE SEMAINE DU 8 FÉVRIER

ITINÉRAIRE EST-OUEST

Transit de l'est de l'île de Montréal vers l'est du secteur Verdun-LaSalle

Dans le tunnel Ville-Marie (A720 OUEST), prendre sortie 4 (avenue Atwater), rue Saint-Antoine, avenue Atwater sud pour rejoindre la rue Saint-Patrick et les boulevards LaSalle et De La Vérendrye.

Note : tunnel Atwater : hauteur libre 4.0 m.

Il est aussi possible de prendre l'axe Wellington (boulevard Robert-Bourassa, rue Peel en provenance du centre-ville ou la sortie 5 (A720 OUEST) dans le tunnel Ville-Marie) afin d'éviter de surcharger la rue Saint-Patrick.

Note : rue Wellington, pont ferroviaire du CN avant l'A15 : hauteur libre 3,95 m.

Transit de l'est de l'île de Montréal vers l'ouest du secteur Verdun-LaSalle

Prendre A720 OUEST (R-136), continuer vers A20 OUEST, sortie 63 pour R138 OUEST (vers pont Mercier), prendre la sortie 2 (rue Clément), avenue Lafleur, avenue Dollard (sud) pour rejoindre les boulevards Newman et Shevchenko.

À noter que la rue Saint-Patrick est recommandée si et seulement si elle est la destination finale.

Transit de l'ouest de l'île de Montréal vers l'ouest et l'est du secteur Verdun-LaSalle

Prendre l'A20 EST et la sortie 63 pour la R138 OUEST (vers le pont Mercier), sortie 2 (rue Clément), avenue Lafleur, avenue Dollard (sud) pour rejoindre les boulevards Shevchenko et De La Vérendrye ou les boulevards Newman, Angrignon / des Trinitaires.

ITINÉRAIRE NORD-SUD

Transit de la Rive-Nord de l'île de Montréal vers l'ouest et l'est du secteur Verdun-LaSalle

En provenance de Boisbriand et Laval via l'A13 SUD, prendre A20 EST jusqu'à la sortie 63 pour la R138 OUEST, sortie 2 (rue Clément) et suivre les itinéraires précédentes.

En provenance des Laurentides et de Laval via l'A15 SUD, continuer jusqu'à l'échangeur Turcot et la bretelle de l'A720 EST (R136), ensuite sortie 4 (rue de la Montagne) pour rejoindre l'A10 EST.

Transit de la Rive-Sud de l'île de Montréal vers l'est du secteur Verdun-LaSalle

Par le pont Champlain (A10 OUEST, A15 NORD), prendre la sortie 58 pour l'A10 OUEST vers le centre-ville, faire demi-tour à la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy), A10 EST et sortie 4 pour l'A15 NORD et ensuite sortie 62 pour boulevard De La Vérendrye.

Transit de la Rive-Sud de l'île de Montréal vers l'ouest du secteur Verdun-LaSalle

Via le pont Mercier (R138 EST), prendre la sortie 1 pour la rue Airlie et continuer jusqu'au boulevard De La Vérendrye.

MONTRÉAL

A40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Sainte-Anne-de-Bellevue, Baie-D'Urfé

Direction EST

Entre la sortie 44 (boulevard Morgan) et l'entrée suivante

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

VOIE DE DESSERTE A40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie pour le boul. Henri-Bourassa et l'entrée du boul. Saint-Régis

Fermeture COMPLÈTE :

de vendredi 21 h à samedi 5 h

de dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : boul. Henri-Bourassa, boul. Hymus, boul. des Sources et voie de desserte A40 OUEST.

Note : fermeture par défaut de l'entrée du boul. Henri-Bourassa pour l'A40 OUEST et la voie de desserte.

A720 | AUTOROUTE BONAVENTURE / TUNNELS VIGER ET VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Entre la rue Panet (début de l'autoroute) et l'entrée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : avenue Viger, boul. Robert-Bourassa, rue Saint-Antoine et A720 OUEST.

CAMIONS : avenue Viger, boul. Robert-Bourassa, rue Saint-Jacques et rue Mansfield.

Fermeture par défaut, à compter de 22 h :

fermeture de l'entrée de l'avenue Viger et de la rue Saint-Antoine .

MONTÉRÉGIE

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Les Cèdres

Direction EST

À la hauteur de la sortie 22 (chemin Saint-Dominique)

Fermeture de 1 voie sur 2 :

de vendredi 22 h à samedi 5 h

de samedi 22 h à dimanche 6 h

de dimanche 22 h à lundi 6 h

À PRÉVOIR LUNDI

Une nouvelle configuration sera en place dans l'échangeur Angrignon à compter du 11 février et ce, pour une durée d'environ un an. Également en place à partir de lundi, une fermeture partielle d'un tronçon du boulevard Angrignon, entre les rues Saint-Patrick et Notre-Dame Ouest, au-dessus du canal Lachine.

BOULEVARD ANGRIGNON

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre les rues Saint-Patrick et Notre-Dame Ouest, au-dessus du canal de Lachine

1 voie disponible par direction, dès lundi matin, pour un an

RAPPEL : fermeture de la rue Notre-Dame Ouest, entre le boulevard Monk et l'avenue de Carillon, déjà en place et effective jusqu'au 18 février.

Accédez à la section Médias du site Web Turcot pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 . Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

